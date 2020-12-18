هل نجحت إجراءات مكافحة كورونا في القضاء على موسم الإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انشغل العالم خلال الأشهر القلائل الماضية بالبحث عن لقاح لفيروس كورونا، لكن تلك الجهود تأتي مع الجهود المعتادة لمكافحة موسم الانفلونزا، مما سبب هاجساً للبعض من إمكانية أن تتشعب الجهود للمواجهة على صعيد جبهتين.

وتتلاقى جائحة كورونا مع أسوأ التوقعات بالنسبة لخبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة وأوروبا لفصلي الخريف والشتاء، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

جائحة مزدوجة

ويبدي الخبراء قلقهم حيال أمر لا يبدو أنه سيحدث، وهو حدوث جائحة مزدوجة تجمع بين كورونا والانفلونزا الموسمية.

وبلغ إجمالي الاختبارات الإيجابية للأنفلونزا للأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر (كانون الأول)، حسب أحدث البيانات المتاحة 56 حالة فقط، بينما كان عدد الحالات في الأسبوع نفسه من العام الماضي قد بلغ 6435 حالة.

وبكل المظاهر، فإن موسم الإنفلونزا هذا في الولايات المتحدة يمضي في مسار يكون فيه أكثر اعتدالاً بكثير مما اتضح أنه الموسم الأقل فتكاً في العقد الماضي، وربما الأقل فتكاً منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وهناك اتجاهات مماثلة بشكل واضح في جميع أنحاء العالم. وذكرت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث أسبوعي للأنفلونزا أنه: "في المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي ، ظل نشاط الأنفلونزا أقل من المستويات الفصلية".

ويعني هذا أن معدل الإصابة بالأنفلونزا أقل في الوقت الحالي، في أواخر الخريف، مما يحدث عادة في فصل الصيف.

وكانت منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة العامة الأخرى مترددة لأسباب مفهومة في إعلان الانتصار على الإنفلونزا حتى الآن، فلا يزال الوقت مبكراً في الموسم ، وهناك مرض آخر يسبب الفوضى حتى لو لم تكن الانفلونزا كذلك.

ومن الواضح من مواسم الانفلونزا لعام 2020 الذي انتهى بالفعل أن شيئا خارج عن المألوف يحدث.

أمريكا

وكشفت الدراسات أنه في الولايات المتحدة وأوروبا، انخفض معدل الإصابة بالأنفلونزا بشكل حاد أكثر من المعتاد في أواخر الشتاء وأوائل الربيع هذا العام.

أستراليا

وفي أستراليا، حيث يمتد موسم ذروة الانفلونزا عموماً من أبريل (نيسان) حتى سبتمبر (أيلول)، وكانت جهود مكافحة "كورونا" أكثر نجاحاً مما كانت عليه في الولايات المتحدة أو أوروبا ، لم يكن هناك موسم للانفلونزا على الإطلاق.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا يحدث هذا؟ قد يكون للاندفاع من أجل إعطاء اللقاحات لمزيد من الأشخاص ضد الانفلونزا هذا الخريف لتجنب الجائحة المزدوجة بعض التأثير، لكن هذا لا يفسر سبب انخفاض معدل الإصابة بالانفلونزا في الربيع الماضي.

تدابير كورونا أبطأت انتشار الانفلونزا

والتفسير الواضح هو ببساطة أن الأشياء التي يقوم بها الأفراد والحكومات لإبطاء انتشار كورونا قد أدت إلى توقف انتشار الإنفلونزا، وهو مرض تنفسي ينتقل بطريقة مماثلة، إن لم يكن متطابقة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الإجراءات أكثر فاعلية ضد الإنفلونزا منها ضد كورونا، لأن الإنفلونزا أقل عدوى بكثير من كورونا.

ويبدو أن ارتداء الكمامات والعمل من المنزل وحظر التجمعات الكبيرة وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي - بجانب اكتساب المزيد من الأشخاص مناعة من خلال الإصابة بـ كورونا، قد ساهم أيضاً في الحد بشكل كبير من الإصابات بالأنفلونزا.