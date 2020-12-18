كارمن سليمان تكشف كواليس ارتباطها: «قولنا نتجوز على طول»

علاقات و مجتمع

حلت المطربة كارمن سليمان ضيفة على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON E»، في لقاء كوميدي. وتحدثت كارمن عن بعض الأسرار الخاصة بها.

وكشفت عن عمرها الحقيقي، «26 عاما»، مشيرة إلى أن والدتها هي التي أسمتها «كارمن» وأن الاسم يرمز لزهرة إسبانية ولها معنى يوناني «مطربة مشهورة»، بينما ردت عليها أبلة فاهيتا أنها كانت ستطلق اسم «كارمن» على ابنتها «كارو» ولكنها تراجعت عن ذلك بسبب إطلاق هذه الاسم على ماركت «مناديل» شهيرة في هذا الوقت.

كارمن سليمان: تزوجت في سن صغيرة

وأشارت كارمن إلى أنها ورثت الصوت الجميل من والدتها التي كانت تغني في الجامعة، لافتة إلى أنها تزوجت في عمر صغير بسبب أنها «لقيته بسرعة وقولنا نتجوز على طول وخلاص»، مؤكدة أنها تعاني بسبب طول زوجها وتطلب منه أن ينخفض لها لتحدثه في أذنه.

وتحدثت كارمن عن بدايتها الفنية وشهرتها، لافتة إلى أنها شاركت في برنامج «آرب أيدول» وعمرها 17 عاما فقط.

وأوضحت أن ابنها زين سيبلغ في شهر يناير المقبل 3 سنوات، وكشفت عن أن وزنها 46 كيلو، لترد عليها أبلة فاهيتا «أنا بسألك عن وزنك مش مقاس جزمتك».

وقدمت كارمن سليمان خلال الحلقة أغنية باللغة الهندية وتفاعلت معها «أبلة فاهيتا»، وبعض الأغنيات الكوميدية عن علاقة المرأة بالرجل وعن علاقتها بأختها وعلاقة الزوجة بزوجها وأبنائها وقدمت نصيحة للأرامل في شكل غنائي لكي لا ينخدعوا بالشباب.

كارمن سليمان، مطربة شابة وهي الفائزة بلقب «نجمة العرب» في الموسم الأول من برنامج المسابقات الغنائية «عرب أيدول».