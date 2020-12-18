فيديو.. طفلة تتحول إلى حجارة متصلبة بسبب مرض نادر

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تسبب مرض نادر في تحول جسم طفلة هندية إلى حجارة متصلبة وهى بعمر التاسعة.

وذكرت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن الطفلة «رجيشوري» ولدت ولديها اضطراب جلدي نادر للغاية يسمى السماك (Ichthyosis)، والذي يسبب في تكون بثور تشبه الصخور، حتى تغطي الجسد بالكامل.

عادة ما تظهر القشور على المرفقين والساقين ويمكن أن تكون سميكة وداكنة بشكل خاص على قصبة الأرجل، وتكون معظم حالات السُماك الشائع خفيفة، ولكن قد يكون البعض الآخر شديدًا، وقد تختلف شدة الأعراض بشكل كبير بين أفراد الأسرة ممن يعانون من هذه الحالة المرضية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الصحيفة أن البثور المؤلمة تغطي معظم جسد الطفلة، بحسب ما ذكره موقع «سبوتينك».

وشملت البثور ذارعي الطفلة الهندية وساقيها، وكفيها وقدميها، الأمر الذي يجعلها تتألم في حال رغبت في المشي أو حتى الجلوس.

وتجعل الحالة المفجعة التي تعاني منها الطفلة من المستحيل القيام بمهامها وأنشطتها اليومية مثل الاستحمام.

ما هو مرض السماك

والسماك هو مرض عضال يتسبب في احمرار الجلد، وتحوله إلى قشور وبثور صلبة.

ويهاجم المرض عملية تجدد الجلد في جسم الإنسان، الأمر الذي يجعل البشرة صلبة.

يؤدي السُماك الشائع إلى إبطاء عملية السقوط الطبيعي للجلد. وهذا يتسبب في التراكم المفرط المزمن للبروتين في الطبقة العليا من الجلد (الكيراتين).

ومن أعراض مرض السماك الجلد المتقشر والجاف، وجود قشور صغيرة تشبه البلاط، وجود قشور ملونة بالأبيض أو الرمادي الداكن أو البني مع وجود قشور ملونة داكنة عادة على البشرة الداكنة فروة رأس ميالة للتقشر.

لا تتوقف معاناة الطفلة الهندية عند الآلام البدنية بل تشمل جانبا نفسيا بسبب شكل جسمها المخيف.