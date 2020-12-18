كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تعد الملابس الكاجوال من أهم الملابس وأكثرها استخداماً بين مختلف الفتيات، سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك لملاءمتها لمختلف أوقات اليوم، وسهولة الحركة بها.

وتختلف طرق تنسيق الإطلالات الكاجوال للمحجبات في فصل الشتاء، بينما تعتمد أغلبها على البلوفر أو المعطف الصوف، والبنطلون الجينز والحذاء البوت.

وفي السطور التالية، ستعرفين طريقة تنسيق أجمل الإطلالات الكاجوال للمحجبات في شتاء 2021، من وحي مدونات الموضة، لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية في مختلف الأوقات.



إطلالة كاجوال البلوفر القصير من منة السُني

منة السني



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت مدونة الموضة منى السُني بلوفر قصير باللون الأحمر ذي رقبة على شكل حرف V، مع قميص كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وبنطلون قصير باللون الأسود.

واعتمدت منى السني مع إطلالتها حقيبة كتف من الجلد الأسود، وحجاب توربان مخمل أسود، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض، ونظارة شمسية ذات عدسات سوداء كبيرة.

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إطلالة كاجوال بالفيست والقميص من سمر البرشا

سمر البرشا



في إطلالة كاجوال نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة سمر البرشا الفيست القصير المُصمم من الصوف باللون الزيتي، ذي الرقبة على شكل حرف V، مع قميص أبيض، وبنطلون من الجينز الأزرق الفاتح.

واعتمدت سمر البرشا مع إطلالتها حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الجلد الأسود، وحقيبة كتف من الجلد الأسود، إضافة إلى إيشارب من القطن الزيتي الفاتح.

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إطلالة كاجوال بألوان الباستيل من لينا أسعد

لينا أسعد



في إطلالة كاجوال ناعمة بدرجات ألوان الباستيل، نسقت مدونة الموضة لينا أسعد بنطلوناً من القماش باللون الأوف وايت، مع توب قطن باللون الأبيض، ومعطف من الصوف باللون البيج بدرجات الباستيل.

واعتمدت لينا أسعد مع إطلالتها الناعمة، إيشارب قطن بنفس لون المعطف، إضافة إلى حذاءٍ رياضي باللون الأبيض، وحقيبة كتف بيضاء من ماركة Yves Saint Laurent.

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إطلالة كاجوال بالفيست الكاروهات والبوت من دلال الدوب

دلال الدوب



في إطلالة كاجوال نهارية عصرية وجذابة، نسقت مدونة الموضة دلال الدوب الفيست الكاروهات القصير، مع قميص باللون الأزرق، وبنطلون ذي أرجل واسعة باللون الأسود.

واعتمدت دلال الدوب مع إطلالتها العصرية، إيشارب شيفون باللون الأبيض، وحقيبة كتف، إضافة إلى حذاء بوت ذي رقبة عالية، أدخلت بها أطراف البنطلون.

