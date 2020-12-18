الامارات | موسيقى الشامامي على «قائمة التراث البشري»

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى الشامامي على «قائمة التراث البشري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُدرجت الشامامي، وهي موسيقى ورقصة تقليدية بشمال الأرجنتين، في قائمة التراث غير المادي للبشرية، التي تعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقال وزير الثقافة الأرجنتيني، تريستان باور، في بيان: «إنه يوم فرح واحتفال لكلّ محبّي الشامامي». والشامامي، القائمة على عزف الأكورديون والغيتار، هي الموسيقى المصاحبة تقليدياً للفعاليات الاحتفالية والدينية في منطقة كوريينتيس (شمال شرق الأرجنتين).

وولد النمط الموسيقي الشعبي، الذي يتمايل الأزواج على أنغامه، نتيجة انصهار ألحان إثنية غواراني الأصلية بموسيقى المهاجرين الأوروبيين. وقال رئيس المعهد الثقافي الإقليمي في كوريينتيس، غابرييل روميرو، إن «الشامامي تحمل رسالة أخوّة واندماج، إنه تراث حيّ يجمعنا ويعرّف بنا».

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