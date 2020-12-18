الامارات | «أرينا جيمز».. مغامرات مشوقة وتجارب غير مسبوقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أرينا جيمز».. مغامرات مشوقة وتجارب غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020

كشفت صالة «أرينا جيمز» عن استعدادها لافتتاح أبوابها بعد غد، ضمن مركز دبي المالي العالمي، لتقدّم مجموعة متنوّعة وجديدة كلياً من الألعاب المشوقة في مشهد ألعاب الواقع الافتراضي والترفيه. وتجسد صالة «أرينا جيمز» المستقبل الواعد لتجارب وألعاب الواقع الافتراضي الترفيهية متعددة اللاعبين، التي تمنح زوارها فرصة خوض رحلات استثنائية لاستكشاف خيارات لا حصر لها من التشويق.

وتقدم «أرينا جيمز» لزوارها مجموعة متنوّعة من تجارب ألعاب الواقع الافتراضي الشيقة الحائزة جوائز، حيث يمكن لهم اختيار اللعب كفريق واحد لاستكشاف عوالم بعيدة، أو خوض مواجهات ضد بعضهم عبر نمط القتال المشوق بين اللاعبين. كما سيحظى اللاعبون بفرصة التجول بحرية في عوالم افتراضية متميزة، بفضل استخدامهم لأحدث تقنيات الألعاب.

وقال دوران ديفيز، الرئيس التنفيذي في «أرينا جيمز»: «تفتقر سوق ألعاب الواقع الافتراضي إلى الدعم الكافي حتى الآن، وكان أداؤها متواضعاً بعد تجربة مفاهيم عدة للألعاب التي لم تحظَ بالنجاح الكافي. وتجسد صالة (أرينا جيمز) المستقبل الواعد لتجارب الألعاب الإلكترونية الترفيهية والمشوقة. وندرك أن نجاح هذه التجارب ينبغي أن يرتكز على تكامل مثالي بين العناصر المادية والافتراضية، ما يضمن للزوار استخدام حواسهم أثناء اللعب. وستقدم (أرينا جيمز) لزوارها تجارب مشوقة للغاية، يتعاونون خلالها مع زملائهم وأصدقائهم كفريق واحد للتغلب على المنافسين، إضافة إلى خوض مغامرات مشوقة وبطولات وسط عالم لا حدود له».

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