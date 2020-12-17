فقدان وزن صادم.. أحدث ظهور للفنانة دينا الشربيني بعد الانفصال

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ترصد أحدث ظهور للفنانة دينا الشربيني، رفقة المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج خالد مرعي، في إطار التحضيرات لمسلسل «قصر النيل» لشهر رمضان المقبل.

وظهرت الفنانة بفقدان وزن ملحوظ وصادم للغاية، مع شعر قصير غير منسدل، ما أثار الجدل حول إطلالتها.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

وكانت مصادر مقربة من الفنان الكبير عمرو دياب، أكدت مؤخرًا، انفصاله عن دينا الشربيني، بعد نشوب خلافات عديدة بينهما، أدت للانفصال.

وكشفت المصادر، عن أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، للتدخل حتى الوصول لحل لتلك الخلافات التي حدثت في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

«خناقة» في الساحل ثم الجونة

وأشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة «دينا» منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية، فكانت في مدينة الجونة، تحديدًا في فرح ابن شقيقة طارق العريان، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

ورغم الأنباء التي أكدت حقيقة انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلا أن الطرفين مازالوا محتفظين بعدم الرد حتى الآن، ولكن صورة جديدة ظهر بها الهضبة ربما تزيد من تأكيد حقيقة الانفصال.

وكان الإعلامي عمرو أديب، تحدث مؤخرًا عن تدخل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حياة المشاهير، في إشارة منه إلى النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة MBC مصر: «أنا فاهم طبعا إن الشخصيات العامة ملك الجمهور، لكن فين المجتمع الشرقي؟! فين المجتمع المهذب، بس فين الحياة الخاصة؟! أنا بتكلم عن أسماء كبيرة، أصل فلان قال لفلانة كذا، وهى عملت كذا».