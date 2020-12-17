الطفل «محمد» بطل فيديوهات «بسنت وياسين»: قصة حبنا بدأت بالكارتون

علاقات و مجتمع

احتلت قصة الطالب «محمد» حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في مشاجره داخل الفصل الدراسي مع أحد الطلاب، دفاعا عن إحدى زميلاته في الفصل والتي تدعى «بسنت».

وروى حسام الشرقاوي، والد الطفل، عبر حديثه في بث مباشر لـ «الوطن» كواليس المشاجرة التي أبلغته بها إدارة المدرسة عبر الهاتف، والتي انتهت بتكسير بعض أسنان نجله إثر المشاجرة التي نشبت دفاعا عن الفتاة التي يكن لها بعض المشاعر الرومانسية «بسنت».

وتصدر الطفل «محمد» تريند موقع «تويتر» بعد تداول قصته بشكل كبير على السوشيال ميديا، ويقول والد الطفل: «بيحب التمثيل من سن 3 سنين، وأخدته معايا في برنامج الكاميرا الخفية».

وتابع: «أنا صورت فيديو محمد بشكل تلقائي، أنا مش بتاجر بابني خشوا شوفوا مشاهداتي على السوشيال ميديا قد إيه».

الطفل محمد: أنا وبسنت بنحب بعض.. وبنتكلم في الكارتون

وقال الطفل «محمد» إنه وصديقته «بسنت» يتبادلان الحب: «على طول بتتكلم معايا في الدرس يبقى أكيد بتحبني، وبنتكلم في الكارتون».

و تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة لطفل يدعي «محمد»، يبلغ من العمر 6 سنوات، يشكو فيها من خيانة طفلة في نفس عمره له مع طفل آخر يدعي «ياسين».

ولاقت تلك الفيديوهات سخرية كثيرين، الذين تأثروا بأسلوب السرد الذي يحكي بها الطفل ما حدث معه بجدية كاملة، تشير إلى انهياره من الحزن بسبب خيانة حبيبته له، وذلك بعد أن اقتحم الطفل «ياسين» خصوصيته وتمكن من خطف قلب حبيبته منه.

وظهر الطفل في أكثر من فيديو، وهو يحكي لوالده الذي يظهر خلف الكواليس، عن طفل يدعي «ياسين» دائم الشجار معه من أجل الفوز بقلب الطفلة «بسنت»، حيث نجح غريمه في نهاية الأمر من خطف قلبها، الأمر الذي اعتبره الطفل «محمد» بمثابة خيانة له.