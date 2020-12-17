محمد عامر يبكي بعد ولادة زوجته: انتي بطلة حياتي

علاقات و مجتمع

أعلن الفنان محمد عامر ولادة زوجته لطفلتهما الأولى، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر في الصورة التي نشرها بجوار زوجته المنتجة سلمى زهرا.

وعلق على الصورة قائلًا: «احفظهما لي بحفظ من عندك فأنت خير حافظا، شكرا لكل اللي دعولنا من قلبهم في فترة كنا محتاجين فيها كل دعوة منكم وشكرا ليكم كلكم عشان قدرتوا اختفائنا وإننا أخرنا خبر الولادة والتفاصيل اللى مرينا بيها فترة الحمل .. واللى شافو اللايف أكيد فهموا أكتر ليه مكناش بنتكلم كتير لحد لما نرجع مصر وسط أهلنا، وهننزلكو كل التفاصيل فى الفيديوهات اللى جايه2/11/2020 التاريخ ده اتحفر قى قلبي بكل لحظة فيه من تعب وإحساس وفرحة وتفاصيل أوي».

وأضاف: «عايز أقول كلمة أخيرة لسلمى قولتهالها بعد الولادة بس هقولها قدامكم كلكم: لولي إنتى بطلة حياتي، بكل معاني الكلمة بحبك»

وتابع: «ياريت تدعولنا أكتر عشان لولي لسة تعبانه هى والبيبى وبنحاول نعدى المرحلة دى ونحسس نفسنا اننا كويسين وان شاء الله هتعدى على خير".

وانهالت تعليقات متابعيه ابرزها: يتربى في عزك، حمدالله على سلامتهم وربنا يحفظهم".

وكان اعلن الفنان محمد عامر صورة له هو وزوجته سلمي ، عبر صفحته الشخصية علي موقع "انستجرام" ، وعلق عليها " هتبقي ام لأتنين ربنا يعينك بقي".

وتفاعل عليها جمهور الفنان محمد عامر ، ومن ابرز التعليقات عليها : " حلوين اوي"، "ربنا يتمم فرحتكم ع خير يارب ويرزقكم الذرية الصالة الكاملة اللهم امين يارب العالمين ويخليكم لبعض يارب".

ويذكر أن من أبرز اعمال الفنان محمد عامر مسلسل "خاتم سليمان" ، تدور قصة المسلسل حول شخصية جراح كبير عبقرى يدعى سليمان الذي يجسد شخصيته خالد الصاوى وذي شخصية بسيطة وعفوية، ويعانى سليمان من ضغوط شديدة مما تعرضه لمفارقة درامية خطيرة، وتعمل على تغيير مجرى حياته، والعمل يقدم مهنة الطب في شكل مختلف عما قدم من قبل في الدراما التليفزيونية.