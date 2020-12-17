أول حفل زفاف جماعي فى مطروح بالكمامات (صور)

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نظمت محافظة مطروح، مساء الخميس، حفل زفاف جماعي، لعدد 15 عريسا وعروسة من أبناء المحافظة، مرتدين الكمامات، ليصبح أول زفاف من نوعه في المحافظة الساحلية، بعد تفشي جائحة كورونا، وسط أجواء من البهجة و الفرحة.

وشهد متنزه كليوباترا الترفيهى بمدينة مرسى مطروح، حفل الزفاف الجماعي، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ النائب، والنائب جمال الشورى، والنائب مهدي العمدة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد من أهالي العرسان المشاركين مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية الاحتفال، رحب المحافظ بالحضور، مهنئا أبنائه العرسان بالزفاف السعيد، متمنيا لهم حياة سعيدة وموفقة، كما تم التقاط الصور التذكارية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الاحتفالية الكبيرة لإدخال الفرحة والسرور على العرائس.

وشهد محافظ مطروح، إجراءات عقد القران، والتقاط الصور التذكارية مع العرسان، وعقب ذلك وزع الهدايا المقدمة من عدد من الشركات، ورجال الأعمال على العرسان، مُشاركةً من المحافظة ومساعدة للشباب في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج، وانطلقت بعدها الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من فناني مطروح وفرقة مطروح للفنون الشعبية لإضفاء جو من السعادة والبهجة بالحفل.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرص المحافظة على إقامة هذا الحفل، كتقليد سنوي، حرصت عليه المحافظة كل عام، للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا عليهم، رغم ظروف جائحة كورونا مع تقليل الأعداد هذا العام والإلتزام بجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية، مقدما الشكر لجميع الجهات المنظمة، من إدارة السياحة والمصايف والعلاقات العامة والإعلام والتضامن الإجتماعي.

كما تم منح شهادات تقدير من المحافظة للشركات ومؤسسات ورجال المجتمع المدني المساهمة في الإحتفالية، وتقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان.

وقالت صباح توفيق، مدير عام العامة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح المشرفة على تنظيم الحفل، إن هناك تأكيد منذ إعلان المحافظة عن الحفل، على مراعاة جميع الضوابط والشروط في اختيار العرسان المشاركين ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.