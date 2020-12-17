مي حلمي تواصل بعد الحديث عن الطلاق من محمد رشاد: «إذا ضربت فأوجع»

علاقات و مجتمع

لم تكتفِ الإعلامية، مي حلمي، بالحديث مساء أمس، الأربعاء، عن أسباب طلاقها من المطرب الشاب محمد رشاد، عبر عدة مقاطع مصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقررت الإعلامية اليوم، نشر مجموعة من الآراء التي وصلتها عقب الحديث عن الانفصال، كان أبرزها: «فكرتيني بمقولة إذا ضربت فاوجع» لترد الإعلامية: «للأسف».

وكان من بين الآراء التي نشرتها كذلك: «الاستوري بتاعتك عملت شياط يا مي»، و«كلامك بعد الفترة دي بيؤكد النضج من غير ماتجيبي سيرة حد».

وكانت الإعلامية الشابة، خرجت عن صمتها عقب أشهر من انفصالها في مقطع فيديو، تتحدث عن أسباب الطلاق، قائلة: «أنا مذيعة من 5 سنين، لكن من سنتين بالظبط بدأت حياتي تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت خلال مقطع الفيديو: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك»، مستطردة: «فيه ناس كتير وقفوا جنبي منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

وقرر محمد رشاد الرد عليها في مقطع فيديو أيضًا، قائلًا: «إن الله حليم ستار».