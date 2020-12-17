معلومات عن طليقة كهربا بعدما نفى الزواج منها.. «خلصت في محكمة الأسرة»

علاقات و مجتمع

أثار لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قرر نفي زواجه من قبل خلال لقائه الأخير مع الإعلامي سيف زاهر، حيث أكد اللاعب أنه لم ولن يتزوج من قبل، وأن كل ما يقال شائعات.

وأثار الأمر استنكار العديد من المتابعون من نفي كهربا لأمر حدث بالفعل، حيث وثقته صور عقد القران أيضًا، ففي 15 يونيو 2016، تزوج اللاعب من الإعلامية سارة خليفة، لعدة أشهر، قبل أن يتم الإنفصال، الذي حدث عقب مناوشات عِدة بمحاكم الأسرة، قبل أن ينتهي الأمر بالطلاق.

ويرصد "هن" معلومات عن طليقة كهربا التي نفى الزواج منها

من هي سارة خليفة؟

- عملت في مجال الإعلام، حيث قدمت برنامج "شباب ستار" في عام 2012، والذي قدم المواهب والمواضيع الشبابية.

- انضمت لقناة المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

- شاركت في مسلسل ست كوم، حمل اسم «التكية».

- ظهرت متألقة خلال تقديم مهرجان القنوات الفضائية في عام 2018، وأجرت العديد من اللقاءات خلاله.

- تزوجت من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر قبل الانفصال.

- أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة في زنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام كهربا، بمصاريف نفقتها.

- قالت خلال جلسة دعوى نفقة الزوجية إنها لم تطلب الطلاق من لاعب الزمالك السابق، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك أمام محكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

- أكدت لـ «هن» من قبل أنها سعيدة بانتقال طليقها للنادي الأهلي، قائلة: «فرحتله والله».

يذكر أن «خليفة» ظهرت بملابس باللون الأخضر، خلال مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأول، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الإعلامية، عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مع شخص يدعى إسلام، وأخرى مع شخص يدعى يحيي، وهي مرتدية فستان من اللون الأخضر وقالت: «يا إسلام لابس أخضر زيي؟ إحنا بنشجع مصر المقاصة عشان الأهلي يخسر».