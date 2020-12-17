صدمة.. حسناء سيف الدين تكتشف إصابتها بجلطات على الرئة أثناء فحص 5 أورام بالرقبة

علاقات و مجتمع

مفاجاة غير سارة، كانت في انتظار الفنانة حسناء سيف الدين، فور وصولها إلى المستشفى، حيث كانت تجري كشفا دوريا على رقبتها لاستئصال الورم الموجود بها، وإذا بها تفاجأ بوجود جلطات في الرئة، عليها إذابتها كي لا تصل إلى أماكن أخرى من جسدها.

كتبت حسناء عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور تشرح فيه حالتها الصحية: «يا ربي أنا داخلة المستشفى عشان أكشف على رقبتي يطلع عندي جلطة على الرئة؟! الحمد لله على كل شئ هتحجز في العناية المركزة يومين تحت الملاحظة عشان الجلطات ما تهربش مننا هنا ولا هنا وتدخل على القلب أو المخ».

وأضافت حسناء سيف الدين: «بالنسبة لاستئصال ورم الرقبة إن شاء الله بعد ما الدكاترة تطمن أن الجلطات اللي على الرئة راحت وتأثير أدوية السيولة راح، هنعمل العملية بإذن الله».

واختتمت الفنانة الأردنية، بكلمات اعتذار: «أسفة كمان مرة أني مَش قادرة أرد على مكالماتكم، بس بشكركم مليون مرة على مسدجاتكم ومكالماتكم يا أغلى ناس في حياتي، وأرجوكم أفضلوا ادعولي».

من حسناء سيف الدين؟

- ممثلة أردنية من أصل فلسطيني.

- ولدت في 24 أكتوبر 1976 في المغرب، أي تبلغ من العمر 44 عاما.

- تعليمها الأساسي كان في الأردن.

- أكملت تعليمها الثانوي والجامعي في مصر.

- درست الإعلام الإنجليزي والإذاعة والتليفزيون في جامعة مصر الدولية MIU.

- حصلت على دورات مهارات مذعيين التليفزيون في «بي بي سي» بلندن.

- أعلنت قبل يومين إصابتها بـ5 أورام في الرقبة.

- كشفت مؤخرا إصابتها كذلك بعدة جلطات في الرئية.

- تعيش حسناء حاليا في مصر.

- بدأت العمل في المجال الفني منذ عام 2007، حيث أدت دور منال أخت يسرا في مسلسل لحظات حرجة.

- أثارت الجدل في عام 2017 بسبب فستان جريء ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي.

- شاركت في فيلم لحظات أنوثة مع علا غانم وحسين الإمام ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

- شاركت في تمثيل أفلام لحظات أنوثة 2008، ومنطقة محظورة.