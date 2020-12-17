الحب تضحية.. «إيمان» تتبرع لخطيبها بجزء من كبدها: راجلي (فيديو)

علاقات و مجتمع

في الأزمات تظهر المعادن، ويتباين الذهب من «الفالصو»، وهنا ضربت «إيمان» من الجزائر أقوى الأمثال في كون الحب الجارف لا يمكن إيقافه أو ردعه، إذ قررت التبرع لخطيبها بجزء من كبدها، بكل سرور وسعادة.

اكتشف الشاب «سليم» فجأة، أنه مصابا بتليف في الكبد، وكان عليه أن يجد متبرعا في أقصى سرعة كي ينقذ حياته، لكنه فوجئ بأن خطيبته على أتم الاستعداد للتضحية بنفسها، وليس فقط بجزء من كبدها، في سبيل الزواج منه وإكمال قصة حبها.

اتفق الطرفين على القرار، لإتمام الزواج في أسرع وقت، إذ قالت «إيمان» إنها فعلت ذلك من أجل أن تتزوجه، وأكد سليم، أيضا أنه يريد أن يكمل فرحته مع إيمان، لذا يريد العلاج، بحسب ما نشر موقع «البلاد» الجزائري.

«ده راجلي ولازم اقف معاه»، كلمات صادقة من «إيمان»، التي رغم التبرع الغالي الذي دفعته من كبدها، إلا أن حبيبها «سليم» يحتاج كي يشفى تماما إلى عملية جراحية عاجلة ودقيقة، لتنقذ حياته من الموت جراء تليف الكبد.

ظل «سليم» يدخل المستشفى مرات متكررة بفعل مرض الكبد، ولم يجد حلا سوى من خطيبته، التي لم يقف دعمها له عند التبرع بالكبد، وإنما طلبت من المحسنين ومن يرغبون في المساعدة، توفير مبلغ مالي كي يتمكن من إجراء العملية.