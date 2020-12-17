أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر الأموال أثناء التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مسك النقود باليد أثناء التسوق

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو مسك النقود باليد أثناء التسوق.

لماذا يشكل خطرا؟

النقود تحمل الكثير من الفيروسات والبكتيريا، ومن ثم يمكن أن تساهم في انتشار كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد الإمساك بالنقود.

استعمال الكروت الائتمانية في الدفع وتعقيمها بمطهر بعد استعمالها.