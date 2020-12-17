أحدث الأبحاث: الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس تقلل من انتقال كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتوق العلماء والعاملون في مجال الرعاية الصحية إلى معرفة إلى أي مدى يمكن أن يكون فيروس كورونا موسميًا، حيث يمكن أن يؤدي فهم هذا الجانب من المرض إلى توجيه استجابتنا للوباء.

ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا بالولايات المتحدة، دليلًا على أن انتشار كورونا يتأثر بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، في حين أن هذا يشير إلى أن الفيروس قد يختلف باختلاف الفصول، إلا أن هناك عوامل موسمية أخرى - مثل درجة الحرارة والرطوبة المحددة وهطول الأمطار - تكون آثارها غير مؤكدة بالنظر إلى البيانات المتاحة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، ونقلها موقع " medicalxpress".

وفقا لمؤلف الدراسة كايل مينج، وهو اقتصادي بيئي في قسم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا: "تبين أن الأنواع ذات الصلة من فيروس كورونا - مثل سارس من عام 2003 وفيروس كورونا من عام 2012 - لديها علاقات ضعيفة مع درجة الحرارة والرطوبة، لكنها كانت حساسة للأشعة فوق البنفسجية".

سعى مينج، جنبًا إلى جنب مع تاما كارلتون من جامعة هارفارد، إلى استكشاف العلاقة بين الأشعة فوق البنفسجية وانتشار كورونا من خلال بناء مجموعة بيانات عالمية عالية الدقة لحالات كورونا اليومية.

تقارن العديد من الأوراق البحثية بين المواقع المختلفة للتعرف على كيفية تفاعل المرض مع الظروف البيئية المختلفة، لكن هذا النهج يقدم مجموعة من العوامل المربكة المحتملة في النماذج الإحصائية، مثل جودة الرعاية الصحية والدخل والمعايير الثقافية.

ويقدم منج في الدراسة، الولايات المتحدة الأكثر اعتدالًا والبرازيل الأكثر استوائية كأمثلة، وقال إن "الولايات المتحدة والبرازيل مختلفتان لكل أنواع الأسباب، لديهم ظروف اقتصادية ومؤسسات مختلفة بالإضافة إلى ظروف بيئية مختلفة، هذه الفروق تمنع إجراء مقارنة واضحة لانتشار كورونا بناءً على الظروف البيئية فقط".

ولحل هذه المشكلة، أجرى الفريق دراسة طولية، يقارن أساسًا العديد من السكان بأنفسهم بمرور الوقت، لذلك، بدلاً من مقارنة البرازيل بالولايات المتحدة، سيقارنون المجتمعات داخل البرازيل بأنفسهم في وقت مختلف، عندما تغيرت الظروف البيئية المحلية.

وأوضح مينج: "نسأل أساسًا ما إذا كانت التقلبات اليومية في الظروف البيئية التي يمر بها السكان تؤثر على حالات كورونا الجديدة حتى بعد أسبوعين".

لتحقيق ذلك، احتاج الباحثون إلى الكثير من البيانات، لسوء الحظ، عندما بدأ الفريق عمله، قدمت مجموعات بيانات كورونا الدولية، مثل تلك الخاصة بجونز هوبكنز، بيانات على مستوى الدولة فقط، كانت السجلات ذات الدقة الأفضل مبعثرة عبر الوكالات والمؤسسات المختلفة في مجموعة متنوعة من اللغات والأشكال.

وقال الباحث كارلتون: "لقد أخذنا العديد من مجموعات البيانات المتباينة من الوكالات الإحصائية في بلدان مختلفة وقمنا بتنسيقها لإنشاء مجموعة بيانات عالمية تتكون من أكثر من 3000 وحدة مكانية"، واستخدم المؤلفون بعد ذلك مجموعة بيانات لظروف الأرصاد الجوية بدقة يومية لمطابقة الظروف البيئية المحلية مع عدد حالات كورونا اليومية.

طبق الباحثون مجموعة من التقنيات الإحصائية لتحليل كيفية ارتباط أربعة متغيرات - الأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار - بمعدل النمو اليومي لحالات كوفيد-19، وهو مقياس لمدى سرعة انتشار المرض في المنطقة، كما قدروا الفارق الزمني بين التغييرات في الظروف البيئية والتأثيرات المحتملة على حالات كورونا المسجلة، والتي يمكن أن تكون كبيرة بالنظر إلى فترة حضانة الفيروس التي تمتد من أربعة إلى سبعة أيام إلى جانب التأخيرات الإضافية بسبب الاختبار.

ووجد الفريق دليلًا على أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في مكان ما يؤثر بشكل كبير على انتقال كورونا، و أدى التغيير في التعرض للأشعة فوق البنفسجية بمقدار انحراف معياري واحد (يساوي تقريبًا الاختلاف في الأشعة فوق البنفسجية بين مايو ويونيو في لوس أنجلوس) إلى خفض معدل نمو الحالات الجديدة بحوالي نقطة مئوية واحدة خلال الأسبوعين التاليين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض معدلات نمو كورونا من متوسط زيادة يومية في بداية الوباء بنسبة 13 ٪ إلى زيادة بنسبة 12 ٪ يوميًا.

وبناءً على التغيرات الموسمية المتوقعة في الأشعة فوق البنفسجية، توقعت الدراسة زيادة معدلات النمو بمقدار 7.3 نقطة مئوية للمواقع الجنوبية المعتدلة بين يناير ويونيو، وفي الوقت نفسه، ستشهد المناطق الشمالية المعتدلة انخفاضًا مدفوعًا بالأشعة فوق البنفسجية بمقدار 7.4 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، حيث تزيد الأيام الأطول من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ويتحول هذا النمط مع تغيير المواسم، بحلول ديسمبر، توقع الباحثون أن معدلات نمو كورونا قد تنخفض بنسبة 7.7 نقطة مئوية في المناطق الجنوبية المعتدلة، مقارنة بأرقام يوليو، في حين أن المناطق الشمالية الأكثر برودة قد تشهد قفزة قدرها 7.8 نقطة مئوية خلال هذه الفترة.

ولاحظ الباحثون أن التأثير الموسمي للأشعة فوق البنفسجية على انتقال المرض ضئيل مقارنةً بسياسات التباعد الاجتماعي مثل حظر السفر أو إغلاق المدارس أو العزلة في المنزل، بغض النظر عن الطقس، حيث يبدو أن تدابير التباعد الاجتماعي ضرورية لإبطاء الانتشار بشكل كبير.

بالتوافق مع هذه النتائج، يبدو أن معدلات الإصابة قد انخفضت في نصف الكرة الشمالي خلال فصل الصيف، ربما بسبب زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ومع ذلك، قال مينج إن الكثير من نصف الكرة الشمالي خففت أيضًا من طلبات البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا في نفس الوقت، نتيجة لذلك، هناك خلط بين تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية وقيود التخفيف خلال أشهر الصيف، "هذا سبب كبير وراء استخدام دراستنا للتقلبات اليومية في التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وذلك جزئيًا لتجنب التأثيرات المختلطة عند النظر إلى التقلبات المتغيرة طويلة المدى."

وستكون الدراسات المعملية حاسمة في النهاية في تحديد الآليات في العمل، على الرغم من أن المؤلفين يشتبهون في أن هناك عوامل متعددة قد تكون وراء تأثير الأشعة فوق البنفسجية على انتقال كورونا، وبعضها لا يمكن دراسته في المختبر.

الأول بيولوجي

يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تدمر الأحماض النووية التي يستخدمها الفيروس لتشفير معلوماته الجينية، افترض المؤلف المشارك جوناثان بروكتو ، أن الأشعة فوق البنفسجية قد تعطل الفيروس أثناء انتقاله، مثل عندما يكون معلقًا في الهواء أو يستريح على سطح مكشوف، قال بروكتور: "مثلما يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تدمر حمضنا النووي إذا لم نستخدم واقٍ من الشمس، فإن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تدمر فيروس COVID-19".

عنصر آخر هو السلوك

على سبيل المثال، قد يخرج الناس كثيرًا عندما يكون الجو مشمسًا، مما قد يغير من خطر انتقال العدوى، في حين أن الدراسات المختبرية يمكن أن تساعد في تحديد الآليات البيولوجية، فإن الدراسات على مستوى السكان مثل هذه الدراسة قادرة أيضًا على التقاط العوامل الاجتماعية.

وقال مينج: "في سياق كل هذا، تشير دراستنا إلى أن التغيرات الموسمية في الأشعة فوق البنفسجية قد تؤثر على انتقال كورونا في الأشهر المقبلة، وإذا كان هذا صحيحًا، فنحن بحاجة إلى التفكير مليًا في كيفية تعديل سياسات احتواء COVID-19 بطريقة موسمية".