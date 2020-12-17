أفضل مقشر للبشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - تقشير الوجه واحد من أساسيات العناية بالبشرة، خاصة لصاحبات الوجه الحساس. فالتقشير يساعد على تهدئة البشرة، كما أنه يُعتبر علاجًا فعّالًا لأغلب مشكلات الوجه كحب الشباب والجفاف وحروق الشمس.

إليكِ فيما يلي خلطات طبيعية تحتوي على مكوّنات منزلية مثالية للعناية بالبشرة الحساسة، إذا يمكن اعتبار كل خلطة منها أفضل مقشر للوجه الحساس.

خلطات طبيعية لتقشير الوجه الحساس

خلطة بياض البيض خلطة لتقشير الوجه المكونات:

بياض بيضة واحدة.

مناديل ورقية.



الطريقة: طبّقي هذا القناع على شكل طبقةٍ أو طبقتين وذلك بالطّريقة الآتية: يخفق بياض البيض في وعاءٍ. طبّقي بياض البيض الرّغوي، على البشرة بسخاء. ضعي قطع صغيرة من المناديل الورقيّة على كامل الوجه. ضعي طبقة أخرى من بياض البيض المخفوق فوق المناديل، وهكذا تتكوّن الطّبقة الأولى، وللطّبقة الثّانية توضع المناديل الورقيّة فوق بياض البيض المخفوق مرّة أخرى. ضعي طبقة أخرى من بياض البيض. اتركي القناع ليجف بالكامل، وبلطفٍ يزال عن الوجه بعكس اتجاه نمو الشّعر، ويتمّ شطفه عن الوجه بالماء الفاتر. تابعي المزيد: أفضل كريمات العين... وداعاً للهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد خلطة السكر البني وزيت الزيتون

المكوّنات:

معلقة صغيرة من السكر البني .

بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز .



الطريقة: صبي بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز إلي السكر البني وخلطهم جيداً معاً. من الضروري أن تقومي بتنظيف بشرتك تماماً لإزالة الميكاج قبل إستخدام المقشر. يمكنكِ تنظيف الوجه بالماء وأخذ كمية من المقشر لتدليك الوجه بها في حركة دائرية لمدة 2 -3 دقائق علي الأقل حتى تتمكني من إزالة الخلايا الميتة. عند الانتهاء قومي بشطف بالماء الدافئ لفتح المسام المسدودة تابعي المزيد: طريقة استخدام ماسك النعناع خلطة الفحم لتقشير البشرة خلطة لتقشير الوجه

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الفحم النّشط.

نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين غير المنكه.

ملعقة كبيرة من الماء المقطّر.



الطريقة: اخلطي المكوّنات جميعها في وعاءٍ. حرّكي الخليط باستمرار حتى الحصول على خليطٍ لزج القوام. وهكذا يكون قناع التّقشير جاهزاً للاستخدام، ولكن يجب غسل الوجه قبل تطبيقه لإزالة الدّهون. تابعي المزيد: الحماية من الكورونا تبدأ من العناية بالأظافر

فوائد تقشير الوجه تقشير الوجه يحدّ من ظهور حب الشباب، والرؤوس السوداء. يُفتح مساماته المُغلقة. يُقلل تراكم الزيوت والدهون في مسامات البشرة. يزيل الخلايا الميتّة والتالفة عنه، بالتالي يمنحه النضارة والحيوية. يحدّ من خشونة وجفاف البشرة، وبالتالي يُساهم في تنعيمها وترطيبها. يُقلل شحوب واسمرار الوجه. يُحافظ على حيوية وشباب البشرة، وبالتالي يقلل ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة. يزيل الأوساخ والأتربة العالقة به. يُوحد لون البشرة. يمدّه بالفيتامينات والعناصر اللّازمة. تابعي المزيد: أفضل النصائح لبشرة متوهجة من ميغان ماركل

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