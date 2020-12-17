تأثير الكيماوي على الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - تُعالَج أمراض السرطان واضطرابات الجهاز المناعي وأمراض نخاع العظم باستخدام الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو والانقسام في الجسم، وبالتالي فهي تستهدف هذه الخلايا في جميع أنحاء الجسم، وقد يبقى العلاج الكيماوي في الجسم لمدةٍ تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام من تلقّي العلاج، وهناك بعض الآثار الجانبية قصيرة المدى وبعضها الآخر طويل الأمد، فقد تستمر لمدةٍ أطول، وليس بالضرورة أن يُعاني جميع المرضى الذين تلقوا العلاج الكيماوي منها. ولأن الكيماوي يؤثر بشكل كبير على صحة الأظافر، فقد جمعنا لك اليوم أبرز الطرق لتتمتعي بأظافر صحية ومبهرة.



تأثير المواد الكيميائية على الأظافر

تأثير المواد الكيميائية على الأظافر



هناك بعض أنواع العلاجات الكيماوية التي قد تُسبب تغيراتٍ مؤقتة في الجلد والأظافر بحيث تزول هذه التغيرات عند الانتهاء من العلاج، وتتضمّن تغيرات طبيعية غير حادة على الأظافر، حيث تُصبح جافة وهشة ورقيقة بالإضافة إلى ظهور خطوط بيضاء عليها، وتصبح أكثر صُفْرة أو ذات لون داكن، وتجعلها حساسة، بالإضافة إلى الشعور بألم الجلد حول الأظافر، وظهور تقرحات وبقع فاتحة اللون على الجلد، كما يمكن أن يسبب جفاف المنطقة المحيطة بقاعدة الظفر.

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كيفية العناية بالأظافر أثناء تلقي مواد كيماوية

كيفية العناية بالأظافر أثناء تلقي مواد كيماوية



لا تقلقي كثيرًا عزيزتي بشأن أظافركِ في هذه الفترة؛ لأن الآثار التي تسببها الأدوية الكيميائية عليها تكون لفترة قصيرة، ولكن هذا لا يمنع من منحها عناية خاصة لتقليل هذه الآثار، ومنها أن تقومي بارتداء قفازات كي تحمي يديكِ وأظافركِ من تأثير الشمس والهواء البارد وظروف الجو القاسية، وانقعي أصابع يديكِ وقدميكِ بالخل الأبيض لمدة 15 دقيقة كل ليلة، فهذا سيقتل البكتيريا، واحرصي على غسلها جيدًا منه وتطبيق مرطب مناسب قبل النوم، ونذكرك بأنه يجب قص الأظافر باستمرار، فالعيوب تظهر أقل في الأظافر القصيرة، وإذا كنتِ ترغبين في تلوين أظافرك فاستخدمي طلاء أظافر مائي؛ لأن أنواع طلاء الأظافر التقليدية قد تحتوى على مواد كيميائية لتثبيتها، وتُعتبر سامة، ولا تطبقي أظافر الأكريليك أو الجل أو غيرها؛ لأن الأظافر المزيفة يمكن أن تحبس البكتيريا التي قد تسبب العدوى.

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