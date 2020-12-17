حصاد 2020 لأفضل كريمات العين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - مع اقتراب نهاية عام 2020، من المهم التذكير بعدد من مستحضرات العناية بالبشرة التي أثبتت فاعلية كبيرة في معالجة مشاكل البشرة على مختلف أنواعها، فاستطاعت أن تصنع الفرق في عالم الجمال عموماً، وصحة البشرة بشكل خاص، لتستحق عن جدارة لقب الأفضل. وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل كريمات العين لعام 2020، التي برهنت عن قدرة عالية على معالجة مختلف المشاكل التي يعاني منها محيط العين.



Retinol Youth Renewal Eye Serum من Murad

Retinol Youth Renewal Eye Serum من Murad



إن سيروم الوجه هذا غني جداً بالريتينول المحفز للكولاجين، وقد كان من أقوى كريمات العين لعام 2020 لناحية قدرته على شد الجلد المترهل حول العين، والتخفيف من الانتفاخات. كما أن تركيبته مثالية لجميع أنواع البشرة دون استثناء، فهو لا يسبب أي احمرار أو تهيج للبشرة. وخلال مدة قصيرة تلمسين أفضل النتائج وذلك بشهادة خبراء البشرة.

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Eye Serum من Epara

Eye Serum من Epara



الزيوت الطبيعية والمستخلصات النباتية الموجودة في Eye Serum من Epara جعلته من أفضل كريمات العين لعام 2020، كونها تمتلك قدرة كبيرة على التقليل من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وشد التجاعيد والتخفيف من الخطوط الدقيقة حول العين.

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Absolue Revitalizing Eye Cream من لانكوم

Absolue Revitalizing Eye Cream من لانكوم



لقد فاز كريم العين هذا من لانكوم Lancôme، بأحدث الاختبارات التي تُجرى على الكريمات المخصصة لمحيط العين، وهو كريم فاخر يعمل على ترطيب محيط العين، والمساهمة في التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة الى أنه يخفف من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين. وخلال أربعة أسابيع، ستلمسين فرقاً ملحوظاً في منطقة حول العين.

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Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex من Estée Lauder

Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex من Estée Lauder



إنه علاج للهالات السوداء والانتفاخات بتركيبة متطورة جداً، فهو عبارة عن كريم فاخر لمحيط العين، يكافح الآثار الجانبية التي يسببها الحرمان من النوم والتلف الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتراكم التلوث، وفي مقدمها: الهالات السوداء، الانتفاخات، والتجاعيد...

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Capture Youth Age Delay Advanced Eye Treatmentمن ديور

Dior Capture Youth Age Delay Advanced Eye Treatment



إن كريم العين هذا متعدد الاستخدامات وذو نتائج فعالة جداً وسريعة، فهو يعمل على معالجة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في الخفيف من الترهلات والتجاعيد والخطوط الدقيقة التي تصاب بها منطقة العين، فتركيبته الخفيفة تتغلغل سريعاً داخل البشرة لتمنحك نتائج مبهرة.

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