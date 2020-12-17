كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - تبحث النساء عن التغيير والتجديد، ويحرصنَّ على أن تكون قصة الشعر مناسبة لهنَّ حتى يظهرنَّ في غاية الجمال، وهذا ما يجعل كل مصففي الشعر في تسابق دائم، ليظهر كل منهم ما عنده من أحدث الصرخات في عالم الموضة والجمال، وتأتي قصات الشعر القصير بمختلف أشكالها، لتُهيمن على كل الأساليب وتُزيّن إطلالاتك بستايل فرنسي جذّاب، وتُعطيك مظهراً وإحساساً مختلفاً.

تُعد قصات شعر قصير مزيجاً ممتازاً من الحدة والرُّقي والجاذبية، وتُحدد الوجه على نحوٍ جميل وتُلفت الإنتباه إلى مقدمة الوجه، وتُكسب صاحبته إطلالة جميلة، ولا يحتاج للوقت أو الجهد لتصفيفه والتحكُّم به، ومناسب للنساء اللاتي يردنَّ مظهراً مُلفتاً وغير عادي، ومظهراً أكثر جمالاً وأكثر حيوية.

إن كنت قد بدأت بالبحث عن أفكار جديدة لأحدث قصات الشعر القصير، فعليك بالتأكيد مواكبة أحدث صيحات الجمال، من خلال مجموعة من صيحات قصات شعر قصير للشعر الأملس المذهلة، التي يستعرضها لك "الخليج 365.نت"، لتحصلين على الإطلالة المثالية التي تطمحين لها، وتتألقي جمالاً وجاذبية:

أجمل موديلات قصات شعر قصير للشعر الأملس

موديلات قصّات شعر للشعر القصير الأملس



قصة الشعر القصير الكاريه غير المتماثل

قصة الشعر القصير الكاريه غير المتماثل لإطلالة جدًا عصرية

تُضفي هذه القصة لمسة ملفتةً ومميزةً إلى إطلالتك، وستايلٍ منعشٍ وحيوي، ويمكنك اعتماد الفرق الجانبي الذي يسمح لقسمٍ كبيرٍ من خصلات شعرك بالإنسدال على وجهك، ما يعني أنّ لون شعرك يبرز أكثر، وبالتالي ستحصلين على إطلالة عصرية ملفتة.



قصة الشعر القصير البوب مع الغرَّة الأمامية المدرَّجة

قصة الشعر القصير البوب مع الغرَّة الأمامية المدرَّجة لإطلالة حيوية

تُعتبر هذه القصة حليفتك لتواكبي من خلالها أجدد صيحات قصات الشعر، ويكمن سرّ جمال هذه القصة في طبقاتها المدرَّجة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، وباستطاعتك إعتمادها بأسلوبٍ ملفتٍ وجريء، وتُنسقي معها صبغة شعر فاتحة، وستحوّلين هذه القصة من إطلالةٍ كلاسيكية إلى إطلالة عصرية.



قصة الشعر القصير الكاريه متساوي الأطراف

قصة الشعر القصير الكاريه المتساوي الأطراف لإطلالة كلاسيكية

تزيّن هذه القصة إطلالتك بستايل فرنسي ساحر وجذّاب، وتجعلك تبدين أصغر سناً، وخياراً مثالياً لأناقتك في السهرات أو الإحتفالات، وتتميّز بسهولة تصفيفها، وستكون أجمل إذا تمّ إعتمادها مع الغرّة الأمامية الكثيفة بحيث تكون منسدلة على الجبين لإطلالة كلاسيكية لافتة.



قصة الشعر القصير اللوب المُدرَّج

قصة الشعر القصير اللوب المُدرَّج لإطلالة جذّابة

تُضفي هذه القصة المزيد من العمق والحجم إلى شعرك، وستُسلّط الضوء أكثر على طبقات الشعر، مانحةً إياك إطلالة أنيقة وجذابة، وستايلٍ مختلف.

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قصة الشعر القصير المُتدرِّج عشوائياً مع الغرّة الجانبية

قصة الشعر القصير المُتدرِّج عشوائياً مع الغرّة الجانبية لإطلالة عصرية جريئة

تُعتبر واحدة من أفضل قصات الشعر، من خلال ترك الغُرَّة المُبعثرة منسدلة على الجبين، وعلى الرغم من بساطة هذه القصة، إلَّا أنَّها ستزيد من كثافة شعرك بشكل واضح وملحوظ، وتُضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة، ولوك كثيف لشعرك ذات طابعاً فريداً من نوعه لإطلالة عصرية وناعمة من دون أي جهد.



قصة الشعر القصير الكاريه

قصة الشعر القصير الكاريه لإطلالة ناعمة

تُعتبر هذه القصة من أحدث صيحات قصَّات الشعر، ومعتمدة فى تصفيفها على قص الشعر بطريقة متساوية لمنح شعرك شكلاً طبيعياً وأنيقاً، ومن ميزاتها أنها تُساعد على إبراز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية.



قصة الشعر القصير المُتدرِّج عكسياً

قصة الشعر القصير المُتدرِّج عكسياً لإطلالة عصرية

إذا كنت ترغبين بإحداث تغييرٍ كبير على إطلالتك، فننصحك بإعتماد هذه القصة التي قد تُغير شكل وجهك، وتتميز بأسلوبها الجانبي الذي يُغطي بخصلاته أيضاً جزءاً كبيراً من الجبين وجزءاً بسيطاً من الحاجب، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن ترغب في تجربة إطلالة جديدة. يُمكن قص الغرة الجانبية بالأسلوب العريض أو الرفيع، وذلك بحسب نوع شعرك.



قصة الشعر القصير بأسلوب البوي

قصة الشعر القصير البيكسي لإطلالة جريئة لافتة

تتميّز هذه القصة بأنّها واحدةٌ من أكثر قصات الشعر تنوعاً، وتُعتبر من قصّات الشعر الجريئة كما وتناسب لجميع أشكال الوجه، وتُعطي الشعر الحيويّة، وتمنحك إطلالة طبيعية وعفوية. كذلك تجعلك تبدين أصغر سنًا.

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