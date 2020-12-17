كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - تتميز النجمة المصرية نيللي كريم بملامحها الناعمة، وقوامها المتناسق، وهو ما يجعلها من أكثر النجمات اللاتي تجذب الأنظار على السجادة الحمراء، خاصة وأنها تختار دائماً إطلالات مميزة تلائم ملامحها ولون بشرتها وشكل جسمها.

وفي السطور التالية، ستتعرفني على أجمل إطلالات نيللي كريم في 2020، لتستوحي منها إطلالاتك.



نيللي كريم بفستان مُطرز ذي شق أمامي

نيللي كريم بفستان مُطرز ذي شق أمامي





في إطلالة فخمة وأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضرت نيللي كريم حفل ختام المهرجان الأسبوع الماضي، بفستان مُطرز أنيق باللون الذهبي، من تصميم سارة أنسي.

وصُمم الفستان بتنورة ذات شق أمامي، مع توب بحمالات رفيعة مُطرزة، بنفس تطريزات الفستان.

واعتمدت نيللي كريم مع إطلالاتها مجوهرات ذهبية أنيقة من ماركة لازوردي، إضافة إلى حقيبة كلاتش أنيقة بنفس لون الفستان، فيما اختارت تسريحة شعر ويفي مع غرة جانبية، إضافة إلى مكياج سموكي بالألوان الترابية، لإطلالة أكثر جاذبية على السجادة الحمراء.

تابعي المزيد: لِم تعيد كيت ميدلتون ارتداء معطفها؟



نيللي كريم بفستان قصير ذي تنورة منفصلة

نيللي كريم بفستان قصير ذي تنورة منفصلة





جذبت نيللي كريم الأنظار إليها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة عصرية وجريئة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستان أسود قصير من قماش التفته للمصممة إنجي المر، مُصمم من توب One Shoulder، وتنورة قصيرة، إضافة إلى تنورة منفصلة ذات ذيل طويل منسدل.

ونسقت نيللي كريم مع فستانها، بوت طويل باللون الأسود صُمم من الشامواه، وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأسود والذهبي من ماركة "أختين".



نيللي كريم بفستان تول في جلسة تصوير

نيللي كريم بفستان تول في جلسة تصوير



في إطلالة ناعمة وأنيقة، خلال جلسة تصوير أجرتها نيللي كريم في بداية العام 2020، اعتمدت فستان أنيق باللون البيج، مُصمم من التول والقماش المُطرز، للمصمم مهند كوجاك.

وصُمم الفستان بتوب كب من الشيفون، مع تنورة من التول المنفوش، ذات بطانة مُصممة من القماش المطرز.

واعتمدت نيللي كريم مع إطلالتها الناعمة، تسريحة شعر منسدل ذات غرة جانبية، إضافة إلى مكياج بدرجات ألوان النيود.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات الملكة رانيا في العام 2020



نيللي كريم بفستان مُطرز باللونين الفضي والذهبي

نيللي كريم بفستان مُطرز باللونين الفضي والذهبي





في جلسة تصوير أجرتها نيللي كريم في العام 2020، اختارت الظهور بإطلالة أكثر جرأة وجاذبية، حيث اعتمدت فستاناً مُطرزاً بدرجات ألوان الأزرق والفضي، للمصممة نورين فرح، وهو الفستان الذي صُمم بتوب ذي فتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة صُممت أطرافها من التول الشفاف المُطرز.

واعتمدت نيللي كريم مع هذا الفستان حذاءاً ذي كعب عالٍ باللون الأبيض، إضافة إلى تسريحة شعر ويفي ذي غرة جانبية، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية.



نيللي كريم بنطلون كاروهات وبليرز قصير



في جلسة تصوير شتوية أجرتها نيللي كريم خلال شهر يناير الماضي، اختارت الظهور بإطلالة مميزة من ماركة Villa Baboushka، حيث اعتمدت بنطلون كاروهات ذي أرجل واسعة، مع بليزر قصير باللون الأوف وايت، إضافة إلى قفازات لليد صُممت من الجلد الأحمر.

ونسقت نيللي كريم مع إطلالتها، تسريحة شعر ويفي، مع نظارة شمسية، ومكياج كلاسيكي فخم باللون الأحمر.

تابعي المزيد: شاهدي أجمل إطلالات زينة

