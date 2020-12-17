صيحات سراويل مخمل موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - قدمت العديد من الماركات البنطال المخملي بتصاميم تناسب مختلف أشكال الجسم والأذواق.

واكبي أحدث صيحات الموضة في شتاء 2021 واعتمدي السروال المخملي الذي يمنحك الدفء والأناقة.

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السروال المخملي الأسود

BALMAIN





برز السروال المخملي الأسود بقوة هذا الموسم، سواء بتصاميم واسعة أو ضيقة، والذي يمكن تنسيقه مع مختلف القطع.





قدمت بعض الماركات السروال المخملي الأسود بتصميم واسع مثل بالمان Balmain، شانيل Chanel، جورجيو أرماني Giorgio Armani، وماكس مارا Max Mara.



السروال المخملي الملون

CELINE



أيضاً برزت العديد من ألوان السروال المخملي لإطلالة نابضة بالحيوية من أشهر الماركات.



ويعد اللون البني بدرجاته من أبرز الألوان الرائجة للسروال المخملي هذا الموسم مثل سراويل سيلين Celine، و Acne Studios.



كما قدمت بعض الماركات السروال المخملي بالألوان المناسبة للشتاء كالأزرق والأخضر والأرجواني مثل امبريو أرماني Emporio Armani، Zimmermann و Luisa Spagnoli.

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السروال المخملي القصير

ADEAM





لا يشترط أن يكون السروال المخملي طويلاً، بل يمكن أن يكون قصير، فهي صيحة مميزة هذا الموسم مثل سراويل Adeam، سيلين Celine، واترو Etro.





السروال المخملي المنقوش

NAEEM KHAM



أضيفي لمسة حيوية لإطلالتك الشتوية بالسروال المخملي المنقوش مثل سراويل Acne Studios ونعيم خان Naeem Khan.

الجمبسوت بالسروال المخملي





ISABEL MARANT



برزت صيحة الجمبسوت المخملي بألوان جذابة هذا الموسم مثل تصاميم Adeam، ايزابيل مارنت Isabel Marant، و Zimmermann.

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