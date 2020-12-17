إطلالات ريترو تألّقت بها غنى غندور مؤخراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - هي مدونة موضة ومصممة أزياء عرضت في العام الماضي تصاميمها ضمن أسبوع نيويورك للموضة. إشتهرت بأناقتها وبعينيها الزرقاوين ومؤخراً صممت الفلتر المستوحى من جمالها فتصدر قائمة تطبيقات الفلتر المستعملة على انستغرام. أطلقت غنى مجموعتها الشتوية وقد أحببنا منها إطلالتين ظهرت بهما المدونة الحسناء على حسابها عبر انستغرام. ماذا ارتدت غنى لتحصدر ردود الفعل الإيجابية؟



اللوك الأول: الفستان الجلدي

الفستان الجلدي



سحرتنا غنى بفستانها الجلدي الأصفر المائل الى الخردلي وهو لون شتوي. بدا الفستان راقياً فهو مصنوع من الجلد النباتي ومزود بحزام عند الخصر ويتسع عند الأوراك ليصل الى القدمين. يمكنك الحصول على إطلالة مشابهة من ماركة بوتيغا فينيتا ولكننا اخترنا قصة ضيقة ولكن من الجلد نفسه.

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اللوك الثاني: الفستان المخملي بياقة مربعة

الفستان المخملي بياقة مربعة



تألقت غنى غندور بفستانها المخملي باللون البرغندي وهو لون شتوي يعتبر من اتجاهات الموضة لهذا الشتاء. يتميز بأكمام منفوخ وينسدل بحرية حتى الأسفل وهو يتميز بطابع الفنتدج الذي عززته غنى بتسريحة شعرها ومكياجها الريترو. بدت غنى كنجمة الستينات بإطلالات كلاسيكية عصرية بعيدة عن الإغراء ولكنها شديدة الأنوثة. يمكنك الخليج 365 الحصول على تصميمها الخاص أو على لوك مشابع من موقع my Theresa الالكتروني فقد اخترنا لك فستاناً يشبهه قليلاً من ماركة ريكسوس.

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ومن هذا اللون صمّمت غنى إطلالة عملية من سترة قصيرة رسمية مربعة التقطيع تأتي مع كروب توب تحتها وسروال جلدي عالي الخصر وعريض يغنيك عن الحزام.

كما اخترنا من اللون نفسه بافة من الأزياء تجدينها لدى موقع www.mytheresa.com

فستان جلدي من بوتيغا فينيتا

فستان جلدي من بوتيغا فينيتا



فستان مخملي من فالنتينو

فستان مخملي من فالنتينو



فستان معطف جلدي من ستولز

فستان معطف جلدي من ستولز

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