موديلات نظارات شمسية فخمة للرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - لكل رجل أنيق يبحث عن نظارات شمسية مميزة لا بدّ من اختياره التصميم الكلاسيكي أو العصري مع التركيز على تحديد الشكل الملائم للوجه، فالنظارات التي تناسب أصحاب الوجه الدائري تختلف عن تلك التي تناسب الوجه المربّع أو المستطيل.

لا شك أن النظارات الشمسية المستديرة من الصيحات الرائجة لهذا الصيف، خاصة إذا تميزّت بواجهات معدنية للوجوه المربّعة، فهي ستضفي بكل تأكيد نعومة وتألقاً إلى طلّة الرجل.



اختيارات الرجل والنظارات الشمسية

نظارة شمسية للرجل من غوتشي Gucci

يظهر جلياً عودة التسعينيات في موضة النظارات الشمسية للرجل، فهي برزت بقوة بموديلاتها صغيرة الحجم؛ لأنها تبدو اختياراً متجانساً مع ملابس الكاجوال.

أما للرجال الذين يتمتّعون بوجه دائري، فما عليهم سوى التوجّه نحو النظارات الشمسية الهندسية؛ لأنها صمّمت خصيصاً لهم، فهذه الأشكال سواء كانت مربّعة أو سداسية، فهي طريقة أنيقة جداً لتميّز الرجل خلال مشاويره وجولاته النهارية.

نظارة شمسية من فندي Fendi

ينصح باعتماد النظارات الهندسية الرقيقة بالألوان الكلاسيكية، بالإضافة إلى اختيار الأحجام المتوسطة والصغيرة؛ لأنها تبقى موضة سائدة لهذا الصيف.

من المهم عند شراء نظارات شمسية؛ الأخذ بعين الاعتبار أن تكون قابلية الاستخدام واحدة من أهم الاعتبارات، أما بالنسبة للرجال الذين يفضلون النظارات الكلاسيكية فهي تصلح لأوقات مختلفة.

نظارة شمسية من كارتييه Cartier

تبقى النظارات الملوّنة من أهم الاختيارات وأكثرها طلباً من قِبل الرجال خاصة وأنها من أقوى العدسات التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، وأفضل النظارات في هذا المجال هي التي تستخدم نفس اللون في التصميم بأكمله، أي عدسات ملوّنة بنفس ألوان الإطارات، فهي جداً مثالية لرؤية الحياة بالأصفر، الأحمر، والأزرق.

يجب ألا ننسى تصميم النظارات الشمسية الذي عرف باسم نظارات الطيارين، خاصة إذا كان يتميّز بإطارات ذهبية أو عدسات ملوّنة أو تصاميم مزخرفة للتأكد من أن الطلّة ستكون مثالية للغاية.

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تنسيق النظارات الشمسية مع الطلّة المثالية

نظارة شمسية من توم فورد Tom Ford

ينسجم تماماً تصميم النظارة الشمسية الدائرية مع جميع أشكال الوجوه، إذ يمكن تنسيقها مع إطلالة صيفيّة تجمع من خلالها صيحة القميص الدنيم والسروال الأبيض. أما النظارة الشمسية المربّعة فهي رائجة هذا الصيف خاصة البنيّة منها من خشب البامبو، إذ يمكن تنسيقها مع التيشيرت الصيفي والشورت بنقشات.

لكل رجل يفضل التغيير من موسم إلى آخر، فعليه اختيار نظارة شمسية ملوّنة، إذ يمكن تنسيقها مع جميع موديلات الأزياء منها الرسمية والعصرية.

أما الأسلوب الكلاسيكي للنظارات الشمسية، فيبقى سائداً في جميع المواسم خاصة وأنه يلائم جميع الأذواق ويرضيها، ويمكن تنسيقه مع ملابس من اللون الأسود، فهذا التصميم موضة ثابتة لا تبطلها السنوات.



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