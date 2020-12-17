مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 05:42 مساءً - تميزت النجمة السعودية داليا مبارك بأناقة اطلالاتها وفخامة اختياراتها لا سيما في المجوهرات التي تنسقها حيث يغلب عليها الطابع الضخم الذي يرضي المرأة الخليجية.



شاهدي مجوهرات داليا مبارك وهي من الماس والتصميمات العريضة والأحجار الكريمة الكبيرة الحجم، الى جانب اللؤلؤ الأبيض بحباته المتوسطة الحجم.



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داليا مبارك







كما ترتكز داليا مبارك في مجوهراتها على العقود الضخمة والأقراط الكبيرة الحجم، وأحياناً تختار الأطقم الماسية المميزة.



استوحي مجوهراتك من النجمة الخليجية داليا مبارك.

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