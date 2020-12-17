بـ «تاج وورد».. شاب يحتفل بعيد ميلاد حبيبته أمام حقوق بورسعيد (فيديو)

علاقات و مجتمع

أصبحت الجامعات ساحات لكل الأنشطة الطلابية والرومانسية، فيها تقام حفلات عيد الميلاد، ويحصل، ويعبر الطلاب عن مشاعرهم لبعضهم البعض أمام الجميع، ما يعرضهم للمسائلة، والفصل أحيانا لأنهم بذلك يخالفون العرف وآداب التعامل داخل الحرم الجامعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أمام بوابات جامعة بورسعيد، وتحديدا مدخل كلية الحقوق لشاب بتقدم لخطبة فتاة ويحتضنها، وهو ما أثار غضب الكثيرين، معتبرينه لا يليق بالوجود داخل الحرم الجامعي.

الفيديو مدته حوالي دقيقتان، يبدأ بخروج فتاة من الجامعة وسط تجمع العديد من الطلاب حولها ويبدو أنها لا تفهم ما يحدث، حيث وجدت أمامها «ستاند» من البلالين، وبجانبه «ستاند» كبير عليه صورتها.

شاب يحتفل بعيد ميلاد حبيبته

ووسط صياح الفتيات، أغمضت الفتاة عينيها، وكانت مرتدية خمار، وجيبة واسعة، وحجاب، وظهر الشاب أخيرا من خلفها يربت على كتفيها حتى تنتبه.

وقدم لها الشاب باقة من الزهور، وجعلها ترتدي تاجًا على رأسها وسط صياح الجميع، فيما ظلت هي خجولة من المشهد الذي يحدث حولها، والذي كان احتفالًا بعيد ميلادها أمام الجميع.

الفيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوه منتقدين المشهد وما حدث بين الثنائي، وكان من بين التعليقات على الفيديو، «حاجة تكسف وربنا»، و«ده يا باشا بيسموه في العلم الحديث تربية الأجيال وتعليمه على أصوله»، و«ربنا يسعدهم، الفيديو مفيهوش أي شيء خارج»، و«ده أبو العربي مستني أم العربي عشان يخطبها»، و«عليه العوض في البلاوي اللي بنشوفها»، و«فين أهل البنت دي حرام كدة على فكرة».