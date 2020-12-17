غير المعتاد.. 6 استخدامات قد "لا تخطر على البال" للخل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الخل الأبيض من العناصر التي لا غنى عنها في المطبخ، بسبب استعمالاته الكثيرة والمفيدة، كما أنه واحدا من المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، التي قد لا تخطر على بال كثيرين، نذكرها لكم كما أورد موقع "brightside".

1- جعل الشعر كالحرير:

للحصول على شعر ناعم وحريري، اخلطي معلقة كبيرة من الخل الأبيض مع معلقتين من الماء، ثم رشيه على شعرك بالكامل، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

2- التخلص من روائح دخان السجائر:

للتخلص من روائح الدخان، قومي بسكب الخل في وعاء ثم ضعيه في المكان الموجود به روائح دخان السجائر.

3- جعل طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول:

قبل وضع الطبقة الأولى من الطلاء، اغمسي أظافرك في نصف كوب من الخل الأبيض لمدة 10 دقائق، وستلاحظين أن طلاء أظافرك سيبقى لفترة أطول.

4- تنظيف وتلميع الحمام:

الخل له خصائص مبيضة ومضادة للبكتيريا، لذا قومي بخلط القليل منه مع الماء، وضعيه في البخاخ، ثم ضعيه على المنطقة التي تحتاج إلى التنظيف، وسيساعد ذلك على تلميع الحمام.

5- إزالة البقع عن الأرضيات والسجاد

لإزالة البقع عن الأرضيات، اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع 2 لتر من الماء الدافئ، ولتنظيف السجاد، ضعي الخل على المنطقة الموجود بها البقعة ثم أضف القليل من المنظف، ثم اتركيه يجف، ثم قومي بفركه بفرشاة.

6-إزالة بقع العرق:

رشي كمية وفيرة من الخل الأبيض على المنطقة الموجود بها العرق من الملابس، واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل ثم اشطفيه.