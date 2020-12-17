والد هنا شيحة يحسم جدل ارتباط ابنته بنجل شقيق إلهام شاهين: غير صحيح

علاقات و مجتمع

تسببت الفنانة إلهام شاهين، في إحداث حالة من الجدل، بشأن إقرارها بوجود علاقة عاطفية تجمع بين الفنانة هنا شيحة، ونجل شقيقها الشاب محمود شاهين، بعد ظهورهما المتكرر بصحبة بعضهما، واحتضانه لها في عيد ميلاده، ورقصهما سويا.

وكان آخر ظهور لهما سويا، في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الأمر الذي لفت الأنظار إليهما، وأصبحت قصة حبهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت رؤى المتابعون، منهم من عبر عن رفضه لهذه العلاقة بسبب فارق السن بينهما؛ حيث تكبره «هنا» بنحو 10 أعوام، فيما اعتبر البعض أن المسألة حرية شخصية.

وبعد أن تصدرت علاقة هنا شيحة وأيمن شاهين، محركات البحث «جوجل»، نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة هنا شيحة، ما تردد بشأن ارتباط ابنته بنجل شقيق إلهام شاهين، مشيرا لـ«الوطن» إلى أن ما أثير حول ذلك غير صحيح.

وأبدى والد حلا شيحة، استغرابه من تصريحات إلهام شاهين التي أكدت وجود علاقة بين ابنته ونجل شقيقها: «لا أعرف سبب إدلاء إلهام شاهين بمثل هذه التصريحات، ولكنها مسئولة عن كلامها».

وتزوجت هنا شيحة، التي تبلغ من العمر 35 عاما، مرتين، الأولى كانت من فوزي العوامري، والد أبنائها، والأخرى من الفنان أحمد فلوكس، والتي لم تستمر طويلا، ووقع الانفصال سريعا.

ويعمل محمود شاهين، البالغ من العمر 25 عاما في مجال التصوير السينمائي، وشارك في طفولته بعدد من الأعمال الفنية، غالبيتها مع عمته الفنانة إلهام شاهين، منها: «بنات أفكاري، وقلب امرأة، وأحلام لا تنام، وعصافير النيل، وخلطة فوزية، والمشمهندس حسن، وصيد الحيتان».

ووالد محمود شاهين، الفنان أيمن شاهين، الذي اعتزل الفن مبكرا بعد سنوات قليلة من العمل، وتقديمه عدد قليلة من الأفلام، منها: «اغتيال فاتن توفيق، والأخطبوط، واللعبة القذرة، واحذروا هذه المرأة».

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