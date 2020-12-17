قبل ارتباطهما رسميا.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيخة ونجل شقيق إلهام شاهين

علاقات و مجتمع

أقرت الفنانة إلهام شاهين، بوجود علاقة عاطفية تجمع نجل شقيقها محمود شاهين بالفنانة هنا شيحة، بعد عدة أيام من ظهورهما سويا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، خاصة أن ظهور الثنائي معا تكرر أكثر من مرة، ما أثار الجدل حول دخولهما قصة حب.

وتكرر ظهور هنا شيحة ومحمود شاهين، في أكثر من مناسبة، إذ لفتا الأنظار بعد احتضانه لها في عيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأهله وأقاربه، إذ يعد نجل أيمن شاهين الشقيق الكبير للفنان إلهام شاهين.

وظهر الثنائي أكثر من مرة على «السجادة الحمراء» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاحظ الجمهور فارق في السن بينهما، إذ أن الفنانة هنا شيحة سبق لها الزواج مرتين، الأول منذ 10 سنوات، من فوزي العوامري، والد أبنائها، والثاني من الفنان أحمد فلوكس، لكنه لم يكتمل، فقد انفصلا سريعا في عام 2019.

وبعد ما يقرب من عام على الانفصال، عاد فلوكس إلى طليقته السابقة وأم أولاده، بينما دخلت هنا شيحة قصة حب جديدة، لم تفكر خلالها في فارق السن بينها وبين محمود شاهين، حتى أعلنت إلهام شاهين مؤخرا وجود علاقة حب تجمع الثنائي وهما في انتظار خطوة رسمية للزواج.

فارق العمر واضح بين الثنائي، إذ نشر محمود شاهين، صورة له في طفولته مع عمته الفنانة إلهام شاهين، تعود إلى العام 1997، إذ كان بيلغ من العمر عامين، ووصل سنه حاليا إلى نحو 25 عاما، أما هنا شيحة فتبلغ من العمر 35 عاما، إذ ولدت عام 1985، ما يعني أنها تكبره بحوالي 10 سنوات.

ويعمل محمود شاهين في مجال التصوير السينمائي، وشارك ضمن فريق عمل مسلسل «شاهد عيان»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة، ويتابعه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ما يقارب 9000 شخص.