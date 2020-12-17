علامة باي فار تطلق مجموعتها الخاصة للسنة الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - كشفت علامة باي فار البلغارية عن طرح تشكيلتها من الأزياء النابضة بالحيوية التي تعكس روح التفاؤل والسعادة، بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً حول العالم. وتتألق التشكيلة بتصاميم الجلد الفريدة والحقائب الصغيرة المرحة مع لمسات من الألوان الزاهية والبهيجة، لتشكل خياراً مثالياً للاستمتاع بأجواء الصيف المشمسة، وتضمن التصاميم الجريئة من علامة باي فار تفرّد المرأة العصرية بإطلالة ملفتة تخطف الأنظار. وتدعو العلامة عملاءها للعودة إلى حياتهم مجدداً مع تشكيلتها الصيفية المفعمة بالحيوية.

Bougie Fuchsia and Brown Suede



وتتمحور تشكيلة هذا الموسم حول تقديم أزياء تحتفي بروح الحياة وتعيد رسم البهجة والبسمة من جديد بعد أشهر من التباعد. وتضمن أحدث تشكيلات باي فار من الإكسسوارات الجريئة إضفاء هذا الطابع الحيوي على كافة الإطلالات، حيث تزهو التشكيلة بلمسات جمالية واضحة لتلبية التوجه الجديد نحو أزياء فاخرة وفريدة، بدءاً من نقشات النمر الجذابة ووصولاً إلى حقيبة كالي المزينة بالسلاسل والمشابك.

Billy Cream Semi Patent Leather



وتواصل علامة باي فار مواكبة أحدث صيحات الموضة، حيث تستوحي تشكيلة المنتجعات لموسم 2021 إلهامها من متعة وجمال الحياة، وتقدم باقة من التصاميم الفاخرة والمصممة بمنتهى العناية والشغف. وتشكل تدرجات الأزرق والأحمر الألوان المثالية للتألق بأروع الإطلالات خلال العطلات القصيرة أو الإجازات الرومانسية الطويلة، حيث تضفي هذه الألوان البهيجة طابعاً من العملية على الفساتين البسيطة لتناسب الإطلالات المسائية والنهارية، بينما تضفي البطانات ذات الألوان الحيادية لمسة نهائية حيوية ومتجددة.

Amber Tan lilzard Embossed Leather



وتأتي التشكيلة الجديدة لإثراء تشكيلة العلامة من الحقائب الفريدة، حيث تتميز بمزيج من التصاميم المرحة والألوان الدافئة. وتشكل حقيبة كاش المنفوخة ابتكار العلامة المميز من الحقائب الناعمة، والتي تشكل عنصراً أساسياً في إطلالة خبراء الأزياء، حيث يمكن حملها تحت الذراع لإضفاء لمسة مبتكرة على الإطلالة اليومية بمنتهى السهولة.

Amber Dalmation Print Pony Hair Leather1



ومن جهة أخرى، تضفي حقائب البوجيه لمسة أكثر جرأة على هذا التصميم البسيط مع حزام الكتف ذو السلسلة. ولإضفاء لمسة أنيقة على حقيبة رايتشل الأكثر مبيعاً من علامة باي فار، تأتي حقيبة مانو الصغيرة بلمسات من البساطة الفريدة مع الأربطة الملفتة، بالإضافة إلى التصاميم الأكبر حجماً لضمان المزيد من العملية.

Iggy Peony Grained Leather



كما تم تصميم الأحذية الجديدة الخلابة من علامة باي فار لإضفاء لمسة حيوية على الإطلالة، حيث تتميز بمزيج من الأنسجة الجذابة والتصاميم المخصصة. وتناسب التشكيلة عشاق السفر، مع أحذية إجي الكلاسيكية المفتوحة من الخلف والمصممة من الجلد اللامع وأحذية لانا ذات الأشرطة الحريرية، والتي يمكن التألق بها مع فستان قطني بنقشة مربعة أو زي سباحة أنيق لإضفاء لمسة عصرية على أزياء المنتجعات. وبالنسبة للإطلالة المسائية، تشكل أحذية تيفاني المزينة بنقشة منقطة مع شرائط الشبك الرفيعة والمقدمة الرفيعة، خياراً مثالياً لإطلالة جريئة. بينما تتألق أحذية كارلوس المرنة وجزمات جوين الفضفاضة التي تصل إلى الركبة بتدرجات ترابية لإضفاء طابع فريد ودافئ من الترف والفخامة. تشكل تصاميم باي فار خياراً مثالياً لإضفاء لمسة أنيقة على الإطلالات غير الرسمية.