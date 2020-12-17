خطوات وطريقة عمل ملوخية بالأرانب

كتب: هن - 06:43 ص | الخميس 17 ديسمبر 2020

قدّم الشيف شربيني، طريقة ملوخية بالأرانب، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، موضحة أنه يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل ملوخية بالأرانب أرانب ملوخية جزر كرفس كزبرة خضراء بصل ثوم كزبرة جافة حبهان ورق لورا ملح فلفل أسود مكعب مرق فلفل حار طماطم سمنة أرز مطهو طريقة عمل ملوخية بالأرانب يسلق الأرنب في ماء مع الجزر والكرفس والبصل والحبهان وورق اللورا وملح وفلفل. يفرم البصل والكرفس والفلفل الحار والطماطم والثوم ومكعب مرق وكسبرة خضراء وملح وفلفل ثم يرفع في زيت على النار. تضاف الملوخية ثم يزاد مرق الأرنب، ثم تترك حتى تغلي. تفرم طماطم مع زيت ملح وفلفل ثم يدهن بها الأرنب ويحمر في الفرن. يحمر الثوم في سمن على النار مع الكزبرة الجافة ثم تضاف إلى الملوخية. يقدم الأرنب مع الملوخية والأرز بالهنا.

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