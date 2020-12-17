طريقة عمل سلطة كوسة بالجبنة

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تعد سلطة كوسة بالجبنة من الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية، التي تتميز بمذاق مميز ومختلف، وسط سعي ربات البيوت للبحث عن طريقة إعدادها في المنزل لأسرهن.
وفيما يلي خطوات تحضير سلطة الكوسة الدايت، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":
مقادير سلطة كوسة بالجبنة
جبنة فيتا
نعناع
بقدونس
كوسة
خل
فلفل ألوان
ملح
زعتر
فلفل أسود
زيت زيتون
ثوم
زبادي
طريقة تحضير سلطة كوسة بالجبنة
- تقطيع الكوسة إلى مكعبات، وتحميرها فى طاسة تحتوي على زيت غزير.
- تصفية الكوسة من الزيت، ثم وضعها في وعاء مع إضافة البقدونس والفلفل الألوان.
- إضافة خل وملح وفلفل وزبادي والنعناع والزعتر وزيت زيتون والثوم.
- تقطيع الجبنة الفيتا على السلطة.
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