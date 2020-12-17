قصة مي حلمي ومحمد رشاد من «رجل والرجال قليل» لـ«إن الله حليم ستار»

علاقات و مجتمع

رحلة طويلة من الجدل والأخبار المثيرة، هذا هو الوصف الدقيق لعلاقة المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، حيث تم الإعلان عن خطبتهما بشكل رسمي في بدايات عام 2018، قبل أن يثيرا الجدل بالانفصال قبل ساعات قليلة من حفل الزواج بسبب مشاكل عائلية، ثم يعلنان عن عودتهما وزواجهما مرة أخرى وظهورهما سويًا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، وصولًا لإعلان انفصالهما وتبادل الاتهامات بينهما ليرد «رشاد» مدافعا عن نفسه: «مش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار».

بداية إعلان ارتباط مذيعة شابة ومطرب صاعد

البداية كانت بإعلان المذيعة مي حلمي عن خطبتها من المطرب الشاب محمد رشاد وكشفت تفاصيل خطبتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» قائلة: «الموضوع مجاش من ساعتين تلاتة، إحنا أهلنا كانوا عارفين والناس واللي حوالينا، بس كارتباط رسمي كان متأجل لما كل واحد يثبت في مكان شغله أنا كنت من جمهوره، أول ما عمل أغنية (كتر خير الناس)، فسألت مين اللي بيغني قالتلي بتاعت أراب أيدول، وكنت شغالة في راديو إنترنت، ولقيت زميلتي جايباه ضيف، واستضفته، وأول ما طلعت راديو عادي كان قراري أخليه أول ضيف معايا في الراديو».

وأضافت "حلمي"، أنه طلب منها على الهواء أن تذيع أغنية "اديني قلبك" لعبدالباسط حمودة، كنوع من المغازلة لها، وبدأت علاقتها به بعد ذلك.

وردت «حلمي»، على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، والتي سألتها: «أوصفي حبيبك بكلمة» قائلة: «رجل والرجال قليل»، مؤكدة أن محمد رشاد كريم جدا، ومن أكثر ما يميزه أنه طيب جدا.

تأجيل حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي في مفاجأة للجميع

فوجئ الجميع بإلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي، قبل ساعات قليلة من الحفل، وكشفت مصادر لـ «الوطن»، أن السبب الرئيسي وراء إلغاء حفل الزفاف، هو أن أسرة مي حاولت إضافة بعض الطلبات الجديدة في القائمة الخاصة بالفرح، وهو الأمر الذي رفضه رشاد، ما أثار حفيظة مي وأسرتها وأبديها غضبهما، وتصاعدت الأمور حتى انتهت بإهانة مي لأسرة رشاد، على حد قولهم، وعلى إثره ألغي حفل الزفاف، والذي كان مقررا إقامته في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم.

مي حلمي تدخل المستشفى بعد إلغاء الفرح

وأكدت مريم عادل الصديقة المقربة للمذيعة مي حلمي احتجازها بالمستشفى وتدهور حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفاف الأخيرة على الفنان محمد رشاد، مطالبة أصدقاء مي بالدعاء لها.

ونشرت مريم صورة لـ مي وهي فى المستشفي، مؤكدة أن حالتها متدهورة وجرى نقلها لأحد مستشفيات القاهرة دون ذكر ما حدث لها.

وقالت مريم عبر صفحتها على فيس بوك: «أرجوكوا كفاية بوستات وكومنتات سخيفه أرجوكوا كل واحد يخليه في حياته ويسيب حياة غيره أرجوكوا كفاية أسئلة وأجوبه وفتي وكلام فارغ أرجوكوا كفاية، أرجوكوا إدعوا لمي ربنا يقومها بالسلامه لو سمحتوا كل اللي يشوف البوست ده يعرفها أو ميعرفهاش يدعيلها لو سمحتوا».

زفاف في سرية تامة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

واحتفل المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي بزفافهما، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك في سرية تامة، وأقاما حفلا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك بعد الأزمة التي حدثت في حفل زفافهما الأول الذي أقيم في أكتوبر قبل الماضي.

إعلان الانفصال

وخرجت الإعلامية، مي حلمي، عن صمتها للمرة الأولى عقب أشهر من انفصالها عن نجم «أراب أيدول» الفنان محمد رشاد، وتحدثت عن أسباب طلاقها.

وظهرت «مي» في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا مذيعة من 5 سنين، لكن من سنتين بالظبط بدأت حياتي تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

محمد رشاد يدافع عن نفسه

وعلى الفور قرر الفنان محمد رشاد، الدفاع عن نفسه، بمقطع فيديو أيضًا، يرد من خلاله على حديث «مي»، قائلًا: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار».

وانفصل محمد رشاد عن مي حلمي ولاحظ متابعوهم أنهما ألغيا متابعة بعضهما البعض على موقع «انستجرام» قبلما يصرحان بالفعل عن انفصالهما قبل التراشق الذي حدث بينهما مؤخرًا.