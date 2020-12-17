مع اتنخفا درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالبرد، يفضل الكثير تناو لالمشروبات الساخنة، الغنية بالسكريات. حضري لأسرتد مشرب كاكاو بالمارشميللو، الغني بالطاقة، فضلًا عن مذاقه المميز. وإليكِ الطريقة بخطوات سهلة وسريعة. مكونات كاكاو بالمارشميللو ملعقة زبدة ملعقة صغيرة كاكاو كوبان ماء حليب بودرة قطعة شكولاتة سكر حسب الرغبة قطع مارشميلو بيضاء طريقة عمل كاكاو بالمارشميللو في إناء صغير ضعي الحليب والماء على نار هادئة، ثم ضيفي له السكر والكاكاو. ضيفي الزبدة والشكولاتة، وامزجي المكونات جيدًا حتى تذوب. أضيفي قطع الشكولاتة للخليط، وقدميه دافئًا. زيني المشروب بالمارشميلو.

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