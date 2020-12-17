مي حلمي: إتطلقت بسبب الخيانة.. ومحمد رشاد: إن الله حليم ستار (فيديو)

علاقات و مجتمع

خرجت الإعلامية، مي حلمي، عن صمتها للمرة الأولى عقب أشهر من انفصالها عن نجم «أراب أيدول» الفنان محمد رشاد، وتحدثت عن أسباب طلاقها.

وظهرت «مي» في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا مذيعة من 5 سنين، لكن من سنتين بالظبط بدأت حياتي تبقى مشاع، من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

محمد رشاد يدافع عن نفسه

وعلى الفور قرر الفنان محمد رشاد، الدفاع عن نفسه، بمقطع فيديو أيضًا، يرد من خلاله على حديث «مي»، قائلًا: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن إن الله حليم ستار».

انفصال مي حلمي محمد رشاد

وانتشرت أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، خلال الأشهر الماضية، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر «إنستجرام»، في حين احتفظت بصورها معه، لتنتهي الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، وأكد الخبر محمد رأفت، محامي الثنائي، لافتًا إلى أنهما اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلّق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية «ستوري»، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد».

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.