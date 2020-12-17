الامارات | كايلي جينر.. الأعلى تحقيقاً للإيرادات في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر.. الأعلى تحقيقاً للإيرادات في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، قائمة مجلة «فوريس» السنوية للشخصيات الأعلى تحقيقاً للإيرادات لعام 2020.

وقالت المجلة إن كايلي (23 عاماً) تمكنت من الحصول على 590 مليون دولار خلال هذا العام.

وجاء المغني كاني ويست (43 عاماً)، زوج شقيقتها كيم كارداشيان، في المرتبة الثانية، إذ حصل على 170 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن معظم إيرادات كايلي جاءت من بيع 51% من شركتها «كايلي لمستحضرات التجميل».

وأوضحت المجلة أن ثروة ويست ارتفعت إلى 1.3 مليار دولار بعد إيراداته لهذا العام.

وجاء في المرتبة الثالثة لاعب التنس روجر فيدرر، إذ إنه يعد أكثر الرياضيين أجراً، إذ بلغت إيراداته لهذا عام 106.3 ملايين دولار. وحلّ لاعب الكرة، كريستيانو رونالد، في المرتبة الرابعة بعد تحقيق إيرادات تبلغ 105 ملايين دولار، معظمها يأتي من مرتبه السنوي من نادي يوفينتوس الإيطالي.

وقالت المجلة إن لاعب الكرة، ليونيل ميسي، جاء في المرتبة الخامسة بإيرادات تبلغ 104 ملايين دولار.

وحلّ الممثل والمنتج، تايلور بيري، في المرتبة السادسة بعد تحقيقه إيرادات تبلغ 97 مليون دولار هذا العام.

- كاني ويست زوج كيم كارداشيان حلّ في المرتبة الثانية.

- التصنيف حسب قائمة مجلة «فوريس» السنوية.

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