الامارات | تأجيل مهرجان السينما الآسيوية في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان السينما الآسيوية في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظّمو المهرجان الدولي للسينما الآسيوية (فيكا) تأجيل دورته الـ27، التي كان يفترض أن تقام من 26 يناير إلى مطلع فبراير المقبلين في فوزول (شرق فرنسا) إلى فبراير 2022 بسبب جائحة «كوفيد-19». وأشار المنظمون في بيان إلى أنهم قرروا إلغاء دورة 2021، بعدما أعلنوا، الأسبوع الماضي، أنها ستقام افتراضياً نظراً إلى الوضع الصحي، وأضافوا أنهم حاولوا مع الفريق التقني «إنقاذ مسابقتي الأفلام الروائية والوثائقية عبر إقامتهما افتراضياً»، لكنهم عدلوا عن المبادرة «في ضوء رفض منتجين أبدوا خشيتهم من قرصنة بعض الأفلام التي تقدم عروضها الأولى العالمية أو الأوروبية أو الفرنسية خلال المهرجان، واتخذنا بحزن لا متناهٍ قرار تأجيل الدورة الـ27». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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