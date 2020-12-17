الامارات | إبداعات من 36 بلداً في «آرت دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات من 36 بلداً في «آرت دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «آرت دبي» عن برامج النسخة الـ14 التي تنظم في الفترة من 17–20 مارس المقبل، بمشاركة 85 معرضاً تمثل 36 بلداً، في مدينة جميرا بدبي.

وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يقدم «آرت دبي» قائمة من المعارض الفنية المشاركة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى برامج تتماشى مع إجراءات الصحة والسلامة في الدولة، وشراكات جديدة، ومنهجيات مبتكرة يقودها الفنانون أنفسهم بهدف تقريب المسافات الثقافية، وتوطيد العلاقات، وتعزيز التواصل الجماهيري الفني.

وتتضمن النسخة الجديدة من «آرت دبي» برنامجاً فنياً حافلاً، ومجموعة من الفعاليات الفنية الحية في مختلف أنحاء دبي، بهدف كسر القوالب التقليدية للتجمع ومشاهدة الأعمال الفنية والتواصل مع المبدعين. وستنظم الفعاليات في أنحاء دبي لتشمل عروضاً حية شاطئية، وجولات موجهة في أسواق المدينة القديمة، ورحلات بالقارب بين الجزر، وغيرها من البرامج التفاعلية التي يصممها وينتجها المشاركون في المعرض، بهدف تعزيز التواصل الإنساني.

ويقدم قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر تشكيلة من المعارض والفنانين، ليستمتع الزوار بالأعمال المتميزة من المراكز الفنية الصاعدة، جنباً إلى جنب مع المعروفة عالمياً.

من جهته، قال المدير الفني لـ«آرت دبي» بابلو ديل فال: «يسعدنا أن نعلن عن عودة أكثر من 90% من المعارض المشاركة سابقاً للمشاركة في النسخة الـ14، وفخورون بالتنوع الذي تمثله المعارض المشاركة».

وأضاف «نوقن بأهمية تقريب المسافات بين المجتمعات الفنية في فعاليات حية، وعلى اعتبار أن آرت دبي هو الحدث الفني العالمي الوحيد المقام في الربع الأول من 2021، فنحن نثق تماماً بإمكانية منصتنا الفنية في توفير تجربة فريدة ومتميزة للزوار الراغبين في استكشاف الفنون العالمية والتواصل معها من جديد».

وبينما سيشهد قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر مشاركة لأكثر من 55 معرضاً تتضمن عودة العديد من المعارض، سيعود قسم آرت دبي مودرن للفن الحديث بأكبر نسخة بعروض فردية تمثلها معارض مميزة، يشارك كل منها بأعمال إحدى القامات الكبار في الفن الحديث بالمنطقة.

كما يشارك في «آرت دبي» 11 معرضاً محلياً، إذ يعرض غاليري لوري شبيبي، في منصته بقسم كونتمبراري، أعمال الفنان محمد أحمد إبراهيم، الذي سيمثل جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية 2022، فيما يعرض غاليري سلوى زيدان، في قسم بوابة، أعمال الفنان حسين شريف.

- فعاليات في أنحاء المدينة.. وعروض وجولات حية.

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