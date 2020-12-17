الامارات | حماقي والعسيلي يغنيان في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي والعسيلي يغنيان في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، الذي ينطلق اليوم، يستضيف مسرح كوكا كولا أرينا في 25 ديسمبر الجاري النجمين المصريين محمد حماقي ومحمود العسيلي.
يشار إلى أن حماقي فاز بجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط من MTV، كما منحته شركة EMI للموسيقى العربية لقب صاحب أفضل مبيعات في الشرق الأوسط. ويشتهر حماقي بأغان عدة، من بينها «بحبك كل يوم أكتر»، و«ناويها»، و«افتكرت». ويعود العسيلي إلى تقديم الأداء الثاني المباشر له على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، بعدما سبق له أن صعد المسرح خلال عام 2019. وفي ظل إجراءات «كوفيد-19» تطلب «كوكا كولا أرينا» من الجمهور الالتزام بتوجيهات حكومة دبي ورسالتها «نحن جميعاً مسؤولون».
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