- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حرقة المعدة.. فتش عن طريقتك الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أن حرقة المعدة غالباً ما يمكن مواجهتها من خلال تعديل العادات الغذائية، أي تجنب القهوة والنيكوتين والفواكه الحمضية، والأطعمة ذات التوابل والبهارات القوية.
كما ينبغي الإقلال من الدهون وتناول الطعام ببطء، وكذلك تناول كميات قليلة من الطعام قبل الذهاب إلى الفراش، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على البدناء العمل على إنقاص الوزن.
أما في حال حدوث حرقة المعدة بمعدل أكثر من مرة أسبوعياً، أو في حال حدوث المتاعب باستمرار، المتمثلة في الشعور بآلام أسفل عظم القص والتجشؤ الحمضي، فينبغي حينئذ استشارة طبيب يمكنه تحديد السبب، من خلال إجراء منظار للمريء والمعدة.
وقد يرجع سبب حرقة المعدة إلى ضعف العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء، ما يسمح لعصارة المعدة الحمضية بالصعود إلى المريء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أسباب حرقة المعدة.. فتش عن طريقتك الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.