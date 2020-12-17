الامارات | هاري وميغان: أنصتوا إلينا على «سبوتيفاي»

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري وميغان: أنصتوا إلينا على «سبوتيفاي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الأمير هاري وزوجته ميغان، شراكة لسنوات عدة مع «سبوتيفاي»، لإنتاج مدوّنة صوتية بعنوان «آرتشويل أوديو»، بعد عقد أبرماه، أخيراً، مع «نتفليكس»، كما أعلنت المنصّة السويدية، أول من أمس.

وأشارت «سبوتيفاي» إلى أن المدوّنة الصوتية الأولى ستكون حلقة خاصة بأعياد نهاية العام تُبث في الأسابيع المقبلة، وتتضمن «قصصاً عن الأمل والتعاطف»، مع «ضيوف ملهمين للاحتفال بالسنة الجديدة».

ولم تكشف المنصّة السويدية، ولا الثنائي الملكي عن قيمة الصفقة.

رغم أن هاري وميغان يعيشان حالياً في كاليفورنيا، فإن «القوة في صوتهما تكمن في موقعهما كمواطنين عالميين»، كما قالت المسؤولة عن المضامين في «سبوتيفاي»، دون أوستروف، في بيان لفتت فيه إلى أن الزوجين سيسعيان إلى إسماع «أصوات الفئات المهمشة». وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان انسحبا من الالتزامات الملكية: «ما نحبه في المدوّنات الصوتية هو أنها تذكّرنا جميعاً بأن نكرّس وقتاً للإصغاء الفعلي، والتواصل مع بعضنا بعضاً من دون إلهاء».

وأضاف الزوجان في بيان: «مع تحديات 2020، بات لهذا الأمر أهمية أكثر من أي وقت مضى، لأننا عندما نصغي لبعضنا ونسمع قصص بعضنا بعضاً، فإن ذلك يذكّرنا بمدى الترابط بيننا».

- الثنائي الملكي لم يكشف عن قيمة الصفقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news