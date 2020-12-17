الامارات | علماء: وفِّروا مزيداً من النشاط البدني للصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: وفِّروا مزيداً من النشاط البدني للصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى علماء ألمان بتوفير سبل لممارسة الرياضة على نحو كافٍ للأطفال والمراهقين حتى خلال أزمة كورونا. وقال ميركو براندس، من معهد لايبنتس لأبحاث الوقاية في مدينة بريمن الألمانية، إن النشاط البدني مهم بشكل خاص لصحة الشباب وتطورهم.

وفي محاضرة عبر الإنترنت حول آثار الإغلاق على سلوك النشاط البدني، قدم براندس دراسة قائمة على استطلاعات تظهر أن عروض الممارسات الرياضية المقدمة للأطفال والمراهقين تراجعت بشكل ملحوظ خلال الجائحة.

وأظهرت الدراسة أن 74% من الأطفال والمراهقين الذين شملهم الاستطلاع لم يعد لديهم أي حصص للتربية البدنية. وأوصى براندس بتقديم مزيد من الأنشطة للطلبة لتجنب العواقب السلبية، موضحاً أنه يمكن ممارسة مهام رياضية عبر الإنترنت.

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