صورة.. أمينة خليل بفستان زفاف بعد 5 أشهر من خطبتها

لايف ستايل

بعد أيام معدودات من نفيها نبأ اقتراب موعد زفافها، شارك مصفف الشعر حسن برجي صورة للفنان أمينة خليل بفستان زفاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «أمينة» بفستان كاب بدون أكمام أو أكتاف، تميز بأنه منقوش وضيق، مع وضع مكياج «سموكي»، واختيارها تسريحة شعر بسيطة.

واكتفى مصفف الشعر بالإشارة فقط إلى أنه شارك في تصفيف الشعر، دون تدوين أي تفاصيل عن فستان الزفاف.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وسط مئات التعليقات، أبرزها: «مبروك يا عروسة»، و«يا ترى اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة هتتجوز أمتى»، و«شكل الصورة قديمة».

أمينة خليل تنفي تحديد ميعاد زفافها

ونفت الفنانة «أمينة»، أنباء تحديد موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، واقامته بالفترة المقبلة في مدينة الجونة، عقب مرور 5 أشهر على خطبتها منه في حفل عائلي.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: «مش عارفة ليه طلعت الأخبار دي، الأخبار دي مش حقيقية، أنا لسه مخطوبة زي ما كل الناس عارفة، وحتى الآن إحنا مقررناش الفرح هيبقى امتى، بس لما كورونا تخلص نبقى نشوف».

وكشفت أنها تؤجل إقامة حفل زفافها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، قائلة: «قولنا نستنى لحد ما كورونا تنتهي عشان إحنا عايزين نعمل فرح كبير، ووقتها هنعلن ده، ورجاء محدش يطلع إشاعات عليّا».

وكانت أمينة خليل، أعربت عن استغرابها الشديد من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، بشأن زواجها، حيث ذكرت أن هناك شائع بأنها ستقيم حفل زفافها يوم الأربعاء المقبل، وهناك شائعة أخرى عن إقامة حفل زفافها الجمعة المقبل: «ده غير صحيح بالمرة».

وأضافت «أمينة»، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، على شاشة «DMC»، أن أجمل شيء حدث لها خلال عام 2020، هو خطوبتها: «هي كانت سنة صعبة على الجميع والعالم كله، بس أنا اتخطبت فيها».