ماجستير في منيرة المهدية.. «يارا» تربت في إنجلترا وتحيي الموسيقى العربية

علاقات و مجتمع

سارت على درب والدها، فورثت منه حب الفنون والآداب، لتقرر أن تسير على خطاه، وتجتهد في دراسة ذلك المجال، لتحقق فيه مكانة علمية كبيرة، لم تصل إليه قريناتها في مثل عمرها.

في إنجلترا ولدت وعاشت يارا صلاح الدين، ومنها انطلقت مسيرتها مع علم موسيقى الشعوب، لتتعمق في دراسته حتى حصلت على رسالة الماجستير عن حياة فنانة عصر النهضة منيرة المهدية وأعمالها.

نشأة «يارا» في دولة أجنبية كانت من الممكن أن تكون سببا في تأثر لغتها العربية بالسلب، إلا أنها عملت على الحفاظ على هويتها بالحفاظ على تعلم العربية والتي كانت وسيلتها في ذلك هي الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام القديمة، «أحببت الغناء وتعرفت على بعض المهتمين في بريطانيا بغنائنا العربي، ومنهم أستاذ الموسيقى مارتن ستوكس في جامعة أكسفورد الذي كان من مؤسسي فرقة أوكسفورد مقام».

عقب الماجستير استمرت الفتاة في استكمال دراستها فنالت الدكتوراة من جامعة أوكسفورد عن الموسيقى والمجتمع المصري في عصر النهضة أي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، وقررت بعدها الانضمام إلى الفرقة التي يجمع أعضاءها من عرب وأجانب الاهتمام بالموسيقى العربية.

الفرقة التي التحقت بها «يارا» كانت تضم عدد من الفنانين المعروفين، من بينهم الفنان المصري المعروف طارق بشير والفنان الكويتي الدكتور أحمد الصالحي المدير الموسيقي لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

الجهود الكبيرة التي قامت بها الفرقة كانت سببا في دعوتهم للاشتراك في مهرجانات موسيقية عديدة سواء كانت داخل بريطانيا أو خارجها، مثلا في مصر والكويت وتركيا والتشيك وأستراليا، «أصبحنا نعرف بمساهماتنا في إحياء فن الغناء في عصر النهضة».