ماما
أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بمبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتةً إلى أنها تعد من أهم المبادرات القومية التي تهدف للحفاظ على الهوية والروح المصرية لأبنائنا المصريين في الخارج وتعليم اللغة العربية، وكذلك التراث والعادات والتقاليد ونقل إليهم الأحداث المهمة المصرية حتي يكونوا على دراية كاملة بما يحدث في مصر ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة التي يمكن ان يتاثروا بها من الإعلام الخارجي.
وأضافت «الحزاوي» أنه يجب على أولياء الأمور في الخارج أن يحرصوا أيضا على الحديث في البيت باللغة العربية وربط أبنائهم بأعيادنا في مصر وطقوس الاحتفال بها ويتحدثوا معهم عن تاريخنا وإنجازاتنا وأبطالنا الشهداء.
وتناشد «داليا» انه يلزم منا جميعا التمسك باللغة العربية التي تتعرض لمحاولات طمسها والجميع ينساق لذلك بدعوى التحضر والمدنية، «نتكلم بلغات مختلفة ولكن لساني يكون عربي».
وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أطلقت فليمين للترويج للمبادرة الرئاسية "«اتكلم عربي» خاصة مع اقتراب اليوم العالمي للغة العربية.
يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.
وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، رياضية، ثقافية وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «أولياء أمور مصر» تشيد بمبادرة «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.