«أولياء أمور مصر» تشيد بمبادرة «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية

ماما

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بمبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتةً إلى أنها تعد من أهم المبادرات القومية التي تهدف للحفاظ على الهوية والروح المصرية لأبنائنا المصريين في الخارج وتعليم اللغة العربية، وكذلك التراث والعادات والتقاليد ونقل إليهم الأحداث المهمة المصرية حتي يكونوا على دراية كاملة بما يحدث في مصر ويتم تصحيح المعلومات المغلوطة التي يمكن ان يتاثروا بها من الإعلام الخارجي.

وأضافت «الحزاوي» أنه يجب على أولياء الأمور في الخارج أن يحرصوا أيضا على الحديث في البيت باللغة العربية وربط أبنائهم بأعيادنا في مصر وطقوس الاحتفال بها ويتحدثوا معهم عن تاريخنا وإنجازاتنا وأبطالنا الشهداء.

وتناشد «داليا» انه يلزم منا جميعا التمسك باللغة العربية التي تتعرض لمحاولات طمسها والجميع ينساق لذلك بدعوى التحضر والمدنية، «نتكلم بلغات مختلفة ولكن لساني يكون عربي».

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أطلقت فليمين للترويج للمبادرة الرئاسية "«اتكلم عربي» خاصة مع اقتراب اليوم العالمي للغة العربية.

يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، رياضية، ثقافية وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.