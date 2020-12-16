شاهد.. أبرز 50 صورة لملكات جمال الكون في الدورات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ملكة جمال الكون هي مسابقة دولية سنوية للجمال، يتم تنظيمها من قبل منظمة ملكة جمال الكون، ويشارك الكثير من الإناث في هذه المسابقة من جميع أنحاء العالم، وفي كل عام يتم اختيار الملكات من بين الكثير من الفتيات.

وتنوعت إطلالات ملكات جمال الكون ما بين الفساتين الواسعة والضيقة والفساتين الطويلة والقصيرة، وكذلك قصات الشعر ما بين الكارية والويفي والمنسدل والكيرلي.

توّجت ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون لعام 2019، ونجحت في اقتناص اللقب من 20 متسابقة أخرى وصلن إلى الحفل الختامي.

وفازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا البالغة من العمر 43 عاما، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020" في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم.

كما حصلت سيلينا فان أوتسيل البالغة من العمر 23 عاما على لقب ملكة جمال الكون عام 2020 ببلجيكا، وفازت ناريمان خالد بلقب ملكة جمال مصر للكون لعام 2018.

أما ترام هوانغ لو حازت على لقب ملكة جمال الكون في فيتام لعام 2017، توجت ملكة جمال فرنسا الشابة إيريس مينينبر بلقب ملكة جمال الكون لعام 2017.