ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء اللبان الدكر على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لا يستطيع كبار السن الحصول على الفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها اللبان الدكر للجسم من خلال مضغه، نظرًا لصلابته والمعاناة من ضعف الأسنان أو فقدانها، لذا، يمكن لهم الاستفادة منه عناصره الغذائية، من خلال وضعه في الماء الساخن طوال الليل، ثم تناول منقوعه على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم.

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