دراسة: استهداف هذه الخلايا يمكن أن يساعد في مكافحة أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنسبة لمرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض رئوية خطيرة، فإن استهداف الخلايا البطانية - التي تشكل جدار الأوعية الدموية التي تنظم تبادل الأكسجين بين الشعب الهوائية ومجرى الدم - قد يكون طريقة جديدة لاستعادة وظائف الرئة الطبيعية.

وتنبع هذه الفرضية من دراسة أجراها باحثون في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في مدرسة النهضة للطب بجامعة ستوني بروك بأمريكا، ونشرت في mBio ، المجلة الرائدة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

يسبب السارس- CoV-2 مرض كوفيد -19، الذي يتميز بالوذمة الرئوية والالتهاب الرئوي الفيروسي واعتلال التخثر والالتهاب والتشوهات الفسيولوجية الأخرى، ويستخدم الفيروس مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) لإصابة الخلايا الوعائية الظهارية الهدبية وإتلافها في الجهاز التنفسي العلوي، ومع ذلك، فإن كيفية خلل السارس 2 في وظائف الأوعية الدموية التي تسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) في مرضى كورونا تظل لغزًا.

بقيادة إريك ماكو، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، سعى فريق العلماء للكشف عن هذه الآلية من خلال التحقيق في عدوى السارس- CoV-2 للخلايا البطانية البشرية من الرئة والدماغ والقلب والكلى المتأثرة في مرضى كوفيد -19.

وقال ماكو: "لم يتم تقييم الادعاءات بأن الخلايا البطانية مصابة بفيروس SARS-CoV-2 عبر مستقبلات ACE2 بشكل مباشر، وكشف بحثنا أن الخلايا البطانية تفتقر إلى مستقبلات ACE2 وأن الخلايا البطانية كانت مصابة فقط بـ SARS-CoV-2 بعد التعبير عن مستقبلات ACE2 فيها، نظرًا لأن وظائف الخلايا البطانية غير منتظمة بسبب SARS-CoV-2، فإن هذه النتائج تشير إلى آلية جديدة للتنظيم هذا لا يتطلب عدوى فيروسيةـ وبدلاً من ذلك، يقترح التنشيط غير المباشر للبطانة، والذي قد يكون ناتجًا عن تلف الأنسجة المحيطة، والذي قد يكون أساسًا لمزيد من البحث لاستهداف علاجي واستعادة استجابات الخلايا البطانية الطبيعية ".

ويضيف ماكو أن بحثهم يتركز على كل من الخلايا البطانية ووظائف الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في مرض كورونا لتحديد آليات الالتهاب الشعري والتخثر الشاذ داخل الأوعية، ويوضح أن البحث يكشف عن آلية جديدة للتخثر والالتهاب البطاني الذي لوحظ في الرئة والقلب لدى مرضى كوفيد-19.

ويشرح الباحث: "التغيير التحويلي في آلية خلل الخلايا البطانية، وليس عدوى الخلايا نفسها، يغير الطريقة التي يبدأ بها المرض والأسباب المنطقية للاستهداف العلاجي، إذا لم تُصاب الخلايا البطانية بالعدوى أو تتضرر بشكل مباشر، فلا يزال بإمكانها توجيه الالتهاب ويتخثر بمجرد تنشيطه".

ويعمل الفريق على كيفية تنشيط الخلايا البطانية عن طريق الفيروس أو استجابة لخلايا الرئة المصابة الأخرى بفيروس سارس كوف-2.

ويشير البحث إلى إمكانية استهداف التنشيط علاجيًا، بدلاً من إصابة البطانة، كاستراتيجية لحل أعراض التخثر والتهابات كوفيد-19.

يؤكد ماكو على أن البحث الإضافي للخلايا البطانية ووظائف الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 الخاضعة للتنظيم بعد عدوى SARS-CoV-2 ضرورية لتحديد الأهداف التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل الضائقة التنفسية وأعراض مرضى كورونا.