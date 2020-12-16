أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. اتبع هذه النصيحة عند غسل غطاء السرير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تنظيف أغطية السرير

يغفل العديد من الأشخاص تنظيف أغطية السرير، خاصة عند وجود مصاب بفيروس كورونا في المنزل.

لماذا يشكل خطرا؟

يمكن لفيروس كورونا أن يبقى على أغطية السرير لمدة تتراوح بين ساعات إلى بضعة أيام.

كيف نحمي أنفسنا؟

يجب غسل أغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.

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