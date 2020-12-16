كيف أعطّر جسمي طول اليوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - سواء أكنتِ تريدين الحصول على رائحة مثل العطر أو طيبة، سنخبرك بكيفية القيام بذلك مع كيفية جعل رائحة جسمك عطرة وتدوم طوال اليوم.

كيف أجعل العطر أو الكولونيا تدوم؟

ضعي العطر على النبص

القليل من العطر قد يدوم طويلاً. يمكن أن يساعدك تطبيقه بشكل صحيح على تحقيق أقصى إستفادة من الرائحة. ضعيه على نقاط النبض. سيسمح هذا للرائحة بالإختلاط بشكل طبيعي مع كيمياء جسمكِ. مع إرتفاع درجة حرارة جسمك، سيتم تنشيط الرائحة وإطلاقها. ضعي العطر على فرشاة شعرك، للحصول على الرائحة في المكان الذي تريدينه بالضبط.



وتتضمّن نقاط النبض ما يلي:

الجزء الخلفي من رقبتك

معصميك

الجزء الصغير من ظهرك

خلف ركبتيك

رطّبي بشرتك باستخدام المستحضرات أو الكريمات المعطرة: إذا كانت رائحة غسول الجسم أو الكريم أو الزيت هي العطر الذي تريدينه، يمكنكِ جعل الرائحة تدوم من خلال وضعها على بشرتك بعد الإستحمام مباشرة. سوف يدوم المستحضر المعطّر، أو أي منتج معطّر لهذه المادة لفترة أطول عند وضعه على قاعدة رطبة. هل تحتاجين إلى القليل من الرائحة؟ اختاري المستحضرات والكريمات المصنوعة من العطور المفضلة لديكِ أو ماركة كولونيا. يمكنكِ تلوين هذه المنتجات بالعطور أو الكولونيا أو جل الاستحمام أو كريمات الحلاقة.

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كيف أجعل رائحة جسمي عطرة طول اليوم عبر الإستحمام؟

النظافة قبل العطر



ترتبط رائحة جسمك بالنظافة، لكن علم الوراثة يمكن أن يؤثر أيضًا على طريقة رائحة جسمكِ. لا يمكنكِ فعل أي شيء بخصوص علم الوراثة. وقد لا ترغبين في قطع الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة، مثل البروكلي والثوم والأسماك، لأنها لذيذة وجيدة بالنسبة لك. ومع ذلك، يمكنكِ التحكم في النظافة. يعتمد عدد مرات الإستحمام على نوع بشرتكِ ومستوى نشاطك وتفضيلك. استحمي مرة واحدة يوميًا، وإذا كنتِ لا تريدين ذلك، أو لا تحتاجين إليه، فاختاري حمامًا إسفنجيًا. إذا قمتِ بالتنظيف السريع، ركزي على أجزاء الجسم التي تحتوي على أكثر الغدد العرقية، مثل: الإبطين، الفخذ، والأماكن الحساسة.



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